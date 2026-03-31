В ГД внесли проект о лишении свободы за незаконный майнинг

Согласно законопроекту, за незаконный майнинг, причинивший особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.