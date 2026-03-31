В ГД внесли проект о лишении свободы за незаконный майнинг

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о лишении свободы на срок до пяти лет за незаконный майнинг цифровой валюты, причинивший ущерб в особо крупном размере, документ доступен в думской электронной базе.
Проектом предлагается установить уголовную ответственность за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.
Согласно законопроекту, за незаконный майнинг, причинивший особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
Уточняется, что повышенные меры ответственности предусматриваются в отношении данных деяний, совершенных организованной группой, причинивших особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.
Кроме того, проектом предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном осуществлении майнинга цифровой валюты или незаконном осуществлении деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, в случае возмещения ущерба.
