Рейтинг@Mail.ru
Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/dtp-2084122349.html
Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/66/1549486676_0:56:1680:1001_1920x0_80_0_0_9ce520e56f5856f533afbe6a85f279b0.jpg
https://ria.ru/20260325/kadyrov-2082938061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/66/1549486676_48:0:1532:1113_1920x0_80_0_0_80395a9c727ad489e6810f468a2a973b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП

© Фото : страница Михаила Исаева во ВКонтактеМихаил Исаев
Михаил Исаев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : страница Михаила Исаева во ВКонтакте
Михаил Исаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев подтвердил, что попал в ДТП, однако не был госпитализирован и во вторник провел полноценный рабочий день, его комментарий предоставили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили информацию, что Исаев ночью во вторник попал в ДТП в Волжском районе Саратова и был доставлен в больницу.
"На фоне публикаций в средствах массовой информации хотел бы прояснить ситуацию. Действительно, прошлой ночью, возвращаясь домой, попал в ДТП - виноват сам, не справился с управлением. Все положенные законом процедуры медицинского освидетельствования прошел. Слава богу, ничего серьезного, в реанимацию не попадал и сегодня сразу полноценно вышел на работу", - говорится в сообщении Исаева, которое предоставило агентству правительство области.
Вице-губернатор добавил, что у него плотный график, много рабочих встреч и совещаний, а также поблагодарил коллег, которые переживают за него.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала