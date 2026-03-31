Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП
Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП - РИА Новости, 31.03.2026
Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП
Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев подтвердил, что попал в ДТП, однако не был госпитализирован и во вторник провел полноценный рабочий день, его... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T20:23:00+03:00
2026-03-31T20:23:00+03:00
2026-03-31T20:23:00+03:00
саратовская область
волжский район
саратов
происшествия, саратовская область, волжский район, саратов, михаил исаев
Происшествия, Саратовская область, Волжский район, Саратов, Михаил Исаев
Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП
Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев попал в ДТП
САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев подтвердил, что попал в ДТП, однако не был госпитализирован и во вторник провел полноценный рабочий день, его комментарий предоставили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили информацию, что Исаев
ночью во вторник попал в ДТП в Волжском районе Саратова
и был доставлен в больницу.
"На фоне публикаций в средствах массовой информации хотел бы прояснить ситуацию. Действительно, прошлой ночью, возвращаясь домой, попал в ДТП - виноват сам, не справился с управлением. Все положенные законом процедуры медицинского освидетельствования прошел. Слава богу, ничего серьезного, в реанимацию не попадал и сегодня сразу полноценно вышел на работу", - говорится в сообщении Исаева, которое предоставило агентству правительство области.
Вице-губернатор добавил, что у него плотный график, много рабочих встреч и совещаний, а также поблагодарил коллег, которые переживают за него.