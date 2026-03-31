Вице-губернатор Саратовской области подтвердил, что попал в ДТП

САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев подтвердил, что попал в ДТП, однако не был госпитализирован и во вторник провел полноценный рабочий день, его комментарий предоставили РИА Новости в правительстве региона.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили информацию, что Исаев ночью во вторник попал в ДТП в Волжском районе Саратова и был доставлен в больницу.

"На фоне публикаций в средствах массовой информации хотел бы прояснить ситуацию. Действительно, прошлой ночью, возвращаясь домой, попал в ДТП - виноват сам, не справился с управлением. Все положенные законом процедуры медицинского освидетельствования прошел. Слава богу, ничего серьезного, в реанимацию не попадал и сегодня сразу полноценно вышел на работу", - говорится в сообщении Исаева, которое предоставило агентству правительство области.