Противолодочные самолеты отработали дозаправку над Баренцевым морем
05:03 31.03.2026
Противолодочные самолеты отработали дозаправку над Баренцевым морем
Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота провели над Баренцевым морем тренировку по одному из сложнейших элементов летной подготовки - дозаправке РИА Новости, 31.03.2026
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота провели над Баренцевым морем тренировку по одному из сложнейших элементов летной подготовки - дозаправке в воздухе, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили сложный элемент летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты проходили над Баренцевым морем и нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Экипажи Ту-142 потренировались приближаться к топливозаправщику Ил-78 дальней авиации ВКС России, выполнять контакт с его конус-датчиком и длительно выдерживать расстояние до самолета-заправщика, пока всё топливо не будет получено.
В пресс-службе назвали дозаправку в воздухе одним из самых сложных видов летной подготовки. Эта операция требует высочайшего мастерства и слаженности действий экипажа. Самолеты летят на высоте около пяти тысяч метров и скорости порядка 500 километров в час. При этом Ту-142 находится на расстоянии 10-15 до воздушного танкера во время перекачки топлива.
Дозаправка в воздухе существенно увеличивает радиус действия и расширяет боевые возможности дальних противолодочных самолетов. Она позволяет им действовать в удаленных районах Мирового океана на значительном удалении от аэродромов базирования, что особенно важно для Арктической зоны ответственности Северного флота, где протяженность маршрутов патрулирования составляет тысячи километров, подчеркнули в пресс-службе.
"По итогам учения все учебно-боевые упражнения были выполнены с высоким качеством и соблюдением правил безопасности полетов. Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота подтвердили готовность к выполнению задач по предназначению в любых погодных условиях и на любом удалении от аэродрома базирования", - рассказали в пресс-службе.
