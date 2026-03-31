Противолодочные самолеты отработали дозаправку над Баренцевым морем

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота провели над Баренцевым морем тренировку по одному из сложнейших элементов летной подготовки - дозаправке в воздухе, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-14 2 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили сложный элемент летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе назвали дозаправку в воздухе одним из самых сложных видов летной подготовки. Эта операция требует высочайшего мастерства и слаженности действий экипажа. Самолеты летят на высоте около пяти тысяч метров и скорости порядка 500 километров в час. При этом Ту-142 находится на расстоянии 10-15 до воздушного танкера во время перекачки топлива.

Дозаправка в воздухе существенно увеличивает радиус действия и расширяет боевые возможности дальних противолодочных самолетов. Она позволяет им действовать в удаленных районах Мирового океана на значительном удалении от аэродромов базирования, что особенно важно для Арктической зоны ответственности Северного флота, где протяженность маршрутов патрулирования составляет тысячи километров, подчеркнули в пресс-службе.