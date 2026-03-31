Юрист объяснил, когда россиянам положена доплата на работе

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россиянин, выполняющий обязанности выше своей должности на работе, вправе требовать доплату у руководства, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

Эксперт пояснил, что при отказе работодателя выплатить доплату ее можно взыскать через суд, подтвердив факт переработки. Для этого стоит заранее собрать необходимые доказательства: внутреннюю переписку, акты отдела технического контроля, свидетельские показания.

Кузнецов также отметил, что закон не устанавливает фиксированную сумму доплаты, однако работодателю не стоит ограничиваться символическими выплатами. Размер вознаграждения может быть фиксированным или в процентах от оклада. Эксперт подчеркнул, что работник при этом вправе отказаться от работы, не предусмотренной трудовым договором, без риска дисциплинарных санкций.