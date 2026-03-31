Рейтинг@Mail.ru
Доходы регионов России в 2025 году составили почти 26 триллионов рублей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/dokhody-2083880927.html
Доходы регионов России в 2025 году составили почти 26 триллионов рублей
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Доходы консолидированных бюджетов регионов России по итогам 2025 года составили почти 26 триллионов рублей, по сравнению с годом ранее они выросли в 71 регионе - на 5% за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, говорится в материалах Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов за 2025 год.
"По итогам 2025 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 1,5 триллиона рублей. Доходы составили 25,9 триллиона рублей (101,5% прогноза), расходы – 27,4 трлн рублей (94,7% предусмотренных объемов)", - говорится в материалах.
"В 2025 году доходы консолидированных бюджетов выросли по сравнению с 2024 годом в 71 регионе (на 5%). Рост обеспечен увеличением как налоговых и неналоговых доходов (на 5,4%), так и безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (на 5,3%)", - отмечается в материалах.
Счетная палата констатирует, что, как и в прошлом году, основной рост доходов обеспечен ростом поступлений НДФЛ (на 11,7%) практически во всех регионах. "Именно этот налог обеспечил 75,7% совокупного прироста всех поступлений регионов. Сдерживающее влияние на динамику доходов оказало значительное снижение поступлений налога на прибыль организаций (на 8,6%)", - отметили в ведомстве.
С суммарным дефицитом в объеме 70,2 миллиарда рублей исполнены бюджеты 16 субъектов РФ и федеральной территории "Сириус", а с суммарным дефицитом в объеме 1,6 триллиона рублей - бюджеты 73 регионов, сообщает Счетная палата.
"Наибольший дефицит в абсолютном выражении отмечается в г. Москве (236,6 млрд рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (90,3 млрд рублей), Челябинской области (73,1 млрд рублей), Тюменской области (71,7 млрд рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (69 млрд рублей) и Нижегородской области (67,6 млрд рублей)", - уточняется в материалах.
Расходы консолидированных бюджетов регионов в 2025 году выросли на 9,9% в 79 регионах: рост обеспечен увеличением расходов на социальную политику – на 18%, национальную экономику – на 13,9%, образование - на 11,3% и здравоохранение – на 4,3%, отмечается в докладе. Госдолг регионов за 2025 год вырос на 10,6%, составив 3,5 триллиона рублей, а долг муниципальных образований увеличился на 3,1% – до 391,6 миллиарда рублей.
"По итогам 2025 года большая часть регионов находится в "безопасной зоне", с незначительным объемом рыночных заимствований, не ухудшающих параметры сбалансированности бюджета. 51 регион продемонстрировал снижение общей долговой нагрузки", - отметили в Минфине РФ, комментарий министерства прилагается в материалах.
Рост консолидированного дефицита бюджетов субъектов РФ связан с отклонением налоговых доходов регионов от утвержденных в региональных бюджетах планов, а также с ростом расходов в течение года, в том числе на социальную поддержку граждан, пояснили в Минфине.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала