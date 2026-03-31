Доходы регионов России в 2025 году составили почти 26 триллионов рублей

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Доходы консолидированных бюджетов регионов России по итогам 2025 года составили почти 26 триллионов рублей, по сравнению с годом ранее они выросли в 71 регионе - на 5% за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, говорится в материалах Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов за 2025 год.

"По итогам 2025 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 1,5 триллиона рублей. Доходы составили 25,9 триллиона рублей (101,5% прогноза), расходы – 27,4 трлн рублей (94,7% предусмотренных объемов)", - говорится в материалах.

"В 2025 году доходы консолидированных бюджетов выросли по сравнению с 2024 годом в 71 регионе (на 5%). Рост обеспечен увеличением как налоговых и неналоговых доходов (на 5,4%), так и безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (на 5,3%)", - отмечается в материалах.

Счетная палата констатирует, что, как и в прошлом году, основной рост доходов обеспечен ростом поступлений НДФЛ (на 11,7%) практически во всех регионах. "Именно этот налог обеспечил 75,7% совокупного прироста всех поступлений регионов. Сдерживающее влияние на динамику доходов оказало значительное снижение поступлений налога на прибыль организаций (на 8,6%)", - отметили в ведомстве.

С суммарным дефицитом в объеме 70,2 миллиарда рублей исполнены бюджеты 16 субъектов РФ и федеральной территории "Сириус", а с суммарным дефицитом в объеме 1,6 триллиона рублей - бюджеты 73 регионов, сообщает Счетная палата.

Расходы консолидированных бюджетов регионов в 2025 году выросли на 9,9% в 79 регионах: рост обеспечен увеличением расходов на социальную политику – на 18%, национальную экономику – на 13,9%, образование - на 11,3% и здравоохранение – на 4,3%, отмечается в докладе. Госдолг регионов за 2025 год вырос на 10,6%, составив 3,5 триллиона рублей, а долг муниципальных образований увеличился на 3,1% – до 391,6 миллиарда рублей.

"По итогам 2025 года большая часть регионов находится в "безопасной зоне", с незначительным объемом рыночных заимствований, не ухудшающих параметры сбалансированности бюджета. 51 регион продемонстрировал снижение общей долговой нагрузки", - отметили в Минфине РФ, комментарий министерства прилагается в материалах.