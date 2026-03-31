https://ria.ru/20260331/deyatelnost-2083987436.html
Деятельность американского университета признали нежелательной в России
Деятельность американских университета и школы Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy* признана нежелательной в России, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:45:00+03:00
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082992750_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_968f7d9e69dbb68a327e91cd1745e741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082992750_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_63f0efa305f42be740d76937d93ab67d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Деятельность американских университета и школы признана нежелательной в России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Деятельность американских университета и школы Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy* признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе
Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ
деятельности американских организаций Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy*. С начала специальной военной операции университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ГП РФ, образовательные организации, открыто выражая солидарность с киевским режимом, целенаправленно проводят мероприятия, на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России.
Также в надзорном органе сообщили, что провокационная информационная политика университета и школы призвана подорвать доверие населения к руководству России, правоохранительным органам и ВС РФ, а также создать условия для развития протестных настроений и радикализации общества.
"С целью разрушения традиционных семейных и нравственных ценностей россиян образовательные организации поддерживают ЛГБТ-сообщество** (признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации)", - добавили в ГП РФ.
*Деятельность организации признана нежелательной на территории России
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России