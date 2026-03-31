Деятельность американского университета признали нежелательной в России - РИА Новости, 31.03.2026
12:45 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/deyatelnost-2083987436.html
Деятельность американского университета признали нежелательной в России
Деятельность американского университета признали нежелательной в России - РИА Новости, 31.03.2026
Деятельность американского университета признали нежелательной в России
Деятельность американских университета и школы Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy* признана нежелательной в России, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:45:00+03:00
2026-03-31T12:45:00+03:00
россия, в мире
Россия, В мире
Деятельность американского университета признали нежелательной в России

Деятельность американских университета и школы признана нежелательной в России

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Деятельность американских университета и школы Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy* признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности американских организаций Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy*. С начала специальной военной операции университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ГП РФ, образовательные организации, открыто выражая солидарность с киевским режимом, целенаправленно проводят мероприятия, на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России.
Также в надзорном органе сообщили, что провокационная информационная политика университета и школы призвана подорвать доверие населения к руководству России, правоохранительным органам и ВС РФ, а также создать условия для развития протестных настроений и радикализации общества.
"С целью разрушения традиционных семейных и нравственных ценностей россиян образовательные организации поддерживают ЛГБТ-сообщество** (признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации)", - добавили в ГП РФ.
*Деятельность организации признана нежелательной на территории России
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
