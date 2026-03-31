Деятельность американского университета признали нежелательной в России

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Деятельность американских университета и школы Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy* признана нежелательной в России, сообщили в Деятельность американских университета и школы Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy* признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности американских организаций Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy*. С начала специальной военной операции университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ГП РФ, образовательные организации, открыто выражая солидарность с киевским режимом, целенаправленно проводят мероприятия, на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России.

Также в надзорном органе сообщили, что провокационная информационная политика университета и школы призвана подорвать доверие населения к руководству России, правоохранительным органам и ВС РФ, а также создать условия для развития протестных настроений и радикализации общества.

"С целью разрушения традиционных семейных и нравственных ценностей россиян образовательные организации поддерживают ЛГБТ-сообщество** (признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации)", - добавили в ГП РФ.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории России