Адвокат объяснил, что нужно делать с деньгами, найденными на улице

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Найденные на улице деньги забрать себе нельзя, нашедший должен попытаться вернуть их владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию, сообщил адвокат Сергей Жорин интернет-изданию "Газета.ru".
"Просто забрать найденные деньги себе нельзя. В соответствии со статьей 227 ГК РФ это не "ничейные деньги", а находка: нашедший должен попытаться вернуть ее владельцу, а если он неизвестен - заявить в полицию или орган местного самоуправления. Поэтому сумка с наличными в центре Москвы будет считаться чужой утраченной вещью. Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими", - сказал Жорин.
МВД рассказало, как мошенники выманивают деньги у россиян
7 января, 17:26
Адвокат добавил, что в таком случае за незаконно присвоенную находку можно получить тюремный срок. По его словам, присвоение найденных денег может квалифицироваться как кража, если человек понимает, что вещь чужая и не оставленная, не пытается вернуть ее, а утаивает и обращает в свою пользу.
"Активные действия по возврату находки, наоборот, исключают уголовный риск", - заключил адвокат.
Финансист объяснил, кто шлет на карты деньги “из ниоткуда”
13 февраля, 03:18