Экс-замгубернатора Курской области Дедов заплакал в суде
2026-03-31T21:18:00+03:00
https://ria.ru/20260327/sud-2083241322.html
https://ria.ru/20260325/starovoyt-2082887187.html
https://ria.ru/20260220/sud-2075805320.html
РИА Новости: курский экс-замгубернатора Дедов не сдержал слез на последнем слове
КУРСК, 31 мар — РИА Новости. Бывший заместитель главы Курской области Алексей Дедов не смог сдержать слез, произнося последнее слово в суде, передает корреспондент РИА Новости.
Он признал вину в получении взяток, заявив, что ему стыдно за содеянное, и попросил назначить справедливое наказание. На допросе Дедов сознался в получении 20 миллионов рублей.
Экс-замгубернатора обвиняют в двух преступлениях. По версии следствия, с июня 2022-го по апрель 2023 года он вместе с бывшим главой региона Алексеем Смирновым
получил взятки от бизнесменов через посредника — местного жителя Дмитрия Шубина. Тот также признал вину.
Взамен Дедов
предоставлял покровительство и помощь в получении контрактов на капремонт и строительство — в том числе укреплений на границе.
По данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год курские власти получили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Чиновники воспользовались действующим в области режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — местная корпорация развития. В конце прошлого месяца ее экс-главу Владимира Лукина приговорили к девяти годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 12 месяцев, а также лишили госнаграды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Двоим его заместителям и директору компании "КТК Сервис", строившей укрепления, назначили от семи лет до 8,5 года заключения со штрафом.