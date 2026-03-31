У курского экс-замгубернатора Дедова есть серьезные болезни, заявил адвокат

КУРСК, 31 мар - РИА Новости. Защитник обвиняемого во взятках бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова заявил, что его подзащитный страдает рядом серьезных заболеваний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Дедов страдает рядом серьезных заболеваний... А на его содержании находятся престарелая мать и ... теща", - сказал защитник Дедова.
Кроме того, адвокат попросил отменить арест и не осуществлять конфискацию имущества.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.