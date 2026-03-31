Пожар на заводе в Нижнекамске

"Согаз" выплатит миллионы рублей семьям погибших при ЧП в Нижнекамске

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страховая компания "Согаз" выплатит по 3 миллиона рублей семьям погибших из-за ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим", сообщили РИА Новости в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

"Иждивенцам или близким родственникам погибших, и пострадавшим в результате происшествия на нефтехимическом заводе в Нижнекамске положены страховые выплаты по ОСОПО от АО "СОГАЗ" , - сообщили в НССО. Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты.

Отмечается, что размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей на каждого погибшего. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей.

Право на получение страховой выплаты по ОСОПО за вред жизни, причиненный в результате аварии на опасном объекте, имеют иждивенцы погибших, а при их отсутствии – супруг или супруга, родители, дети.

Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию следующие документы: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов).