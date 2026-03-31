"Согаз" выплатит миллионы рублей семьям погибших при ЧП в Нижнекамске
Страховая компания "Согаз" выплатит по 3 миллиона рублей семьям погибших из-за ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим", сообщили РИА Новости в Национальном союзе... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T23:13:00+03:00
"Согаз" выплатит миллионы рублей семьям погибших при ЧП в Нижнекамске
"Согаз" выплатит по 3 миллиона рублей семьям погибших при пожаре в Нижнекамске
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страховая компания "Согаз" выплатит по 3 миллиона рублей семьям погибших из-за ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим", сообщили РИА Новости в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).
"Иждивенцам или близким родственникам погибших, и пострадавшим в результате происшествия на нефтехимическом заводе в Нижнекамске
положены страховые выплаты по ОСОПО от АО "СОГАЗ"
, - сообщили в НССО. Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты.
Отмечается, что размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей на каждого погибшего. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей.
Право на получение страховой выплаты по ОСОПО за вред жизни, причиненный в результате аварии на опасном объекте, имеют иждивенцы погибших, а при их отсутствии – супруг или супруга, родители, дети.
Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию следующие документы: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов).
Во вторник на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима
" произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов
сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы.