"Нижнекамскнефтехим" из-за ЧП остановил около шести процентов производства

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") в результате ЧП во вторник остановил около 6% объема производства, что составляет около 180 тысяч тонн продукции в год, сообщил глава "Сибура" Михаил Карисалов.