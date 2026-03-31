В Нижнекамске за медпомощью обратились 68 пострадавших при ЧП на заводе

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Шестьдесят восемь пострадавших в результате происшествия на заводе "Нижнекамскнефтехим" обратились за медпомощью, 21 человек госпитализирован, из них пять в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.