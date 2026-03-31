В Ираке задержали подозреваемого в похищении американской журналистки

ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел Ирака объявило во вторник вечером о задержании одного из подозреваемых в похищении американской журналистки Шелли Кэттеллсон, сообщило министерство внутренних дел республики.

"Один из подозреваемых в похищении американской журналистки был задержан при попытке перехвата принадлежащего похитителям автомобиля, который перевернулся, когда они пытались скрыться", - отметило ведомство.