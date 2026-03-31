После ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" госпитализировали 22 человека

КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Двадцать два человека были госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу после взрыва и возгорания на "Нижнекамскнефтехиме", сообщил и.о. заместителя главного врача по терапевтической части больницы Дмитрий Чайко.