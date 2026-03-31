Как сейчас живет самый известный актер Италии Адриано Челентано - РИА Новости, 31.03.2026
16:57 31.03.2026 (обновлено: 20:58 31.03.2026)
Как сейчас живет самый известный актер Италии Адриано Челентано
Как сейчас живет самый известный актер Италии Адриано Челентано - РИА Новости, 31.03.2026
Как сейчас живет самый известный актер Италии Адриано Челентано
История Адриано Челентано приняла неожиданный поворот, который шокировал всех. Легенда итальянской поп-культуры столкнулась с неожиданной проблемой. РИА Новости, 31.03.2026
Как сейчас живет самый известный актер Италии Адриано Челентано

© Capital Film (1980) Адриано Челентано и Орнелла Мути в фильме "Укрощение строптивого"
Адриано Челентано и Орнелла Мути в фильме Укрощение строптивого - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Адриано Челентано и Орнелла Мути в фильме "Укрощение строптивого"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. История Адриано Челентано приняла неожиданный поворот, который шокировал всех. Легенда итальянской поп-культуры столкнулась с неожиданной проблемой.
Что случилось со звездой итальянской эстрады?

Жизнь после пика популярности

Адриано Челентано — итальянский певец, актер, режиссер и телеведущий. Благодаря ярким ролям в фильмах "Укрощение строптивого", "Блеф" и "Бинго Бонго" он стал буквально лицом итальянского кинематографа 1970-1980-х годов.
Свой 88-й год артист встретил на собственной шикарной вилле у озера Комо в компании Клаудии Мори — его супруги, с которой они вместе уже более 60 лет. Их брак считается одним из самых крепких в итальянском шоу-бизнесе. У них трое детей: дочери Розита и Розалинда, сын Джакомо.
Но буквально на днях в прессе появились тревожные высказывания жены Челентано. По словам Клаудии Мори, ее муж может остаться без средств к существованию и проживет остаток жизни в нищете.
Кадр из фильма "Туз"

За фасадом благополучия

За последние годы выручка пяти предприятий, принадлежащих Челентано, снизилась на треть. Две музыкальные (Clan и Luna Park Edizioni musicali) и две телевизионные компании (Clan Celentano и Ciao Ragazzi), а также агентство недвижимости (General Holding) принесли в прошлом году выручку всего в 3,44 миллиона евро против 5,06 миллиона евро годом раньше.
Супруга артиста забила тревогу и стала активно искать мужу новую работу. Клаудия обратилась напрямую к генеральному директору итальянского государственного телеканала RAI Джампаоло Росси.
"Заинтересована ли RAI в возвращении Челентано?" — приводят итальянские СМИ слова Клаудии.
Ответ не заставил себя долго ждать. Росси согласился организовать съемки трибьют-вечера Челентано и добавил: "Если Адриано захочет, мы с распростертыми объятиями примем его и на следующем фестивале в Сан-Ремо".

Избегает публики

Самого Челентано, похоже, финансовое положение совсем не беспокоит. Артист долгие годы мечтал отдохнуть от работы и начать жить легкой размеренной жизнью. Бесконечные концерты, записи песен, гастроли изрядно вымотали Адриано.
Итальянский певец и актер Адриано Челентано
В 2026 году он по-прежнему сознательно избегает публики и живет спокойной жизнью. Из кино артист ушел еще в 1992 году, по сей день занимаясь только музыкой. Он практически никуда не выезжает из Италии, не выходит в свет, не дает интервью и редко контактирует с соседями.
Так что, несмотря на финансовые волнения Клаудии, можно сказать с уверенностью: Челентано живет свою лучшую жизнь — с любимой женой, в спокойствии и достоинстве, вдалеке от суетного мира.
 
 
 
