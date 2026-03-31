В Чехии задержали подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге

ПРАГА, 31 мар - РИА Новости. Иностранец задержан в Чехии по подозрению в нападении на Русский дом в Праге, он признался в содеянном, сообщила чешская полиция.

"Вчера был арестован мужчина, который сдался властям и признался в нападении на здание (Русского дома – ред.) на улице На Заторце. Он иностранец", - говорится в заявлении полиции в соцсети X.