Российский посол в Иране заявил о продолжении атак вблизи АЭС "Бушер" - РИА Новости, 31.03.2026
17:35 31.03.2026 (обновлено: 17:47 31.03.2026)
Российский посол в Иране заявил о продолжении атак вблизи АЭС "Бушер"
Российский посол в Иране заявил о продолжении атак вблизи АЭС "Бушер" - РИА Новости, 31.03.2026
Российский посол в Иране заявил о продолжении атак вблизи АЭС "Бушер"
Несмотря на заявления властей США и Израиля, удары по-прежнему наносятся в непосредственной близости от АЭС "Бушер" в Иране, заявил посол России в Иране Алексей РИА Новости, 31.03.2026
в мире, сша, иран, украинский демократический альянс за реформы (удар), бушерская аэс, израиль, алексей дедов, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Бушерская АЭС, Израиль, Алексей Дедов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российский посол в Иране заявил о продолжении атак вблизи АЭС "Бушер"

Дедов: удары в непосредственной близости от АЭС "Бушер" в Иране продолжаются

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Несмотря на заявления властей США и Израиля, удары по-прежнему наносятся в непосредственной близости от АЭС "Бушер" в Иране, заявил посол России в Иране Алексей Дедов.
"К сожалению, несмотря на все заверения израильских властей и американского президента, продолжаются удары в непосредственной близости от действующего энергоблока №1 АЭС "Бушер". Ракеты падали во внутренней зоне станции на расстоянии 200 метров, 250 метров и 450 метров от реактора", - сказал Дедов в интервью RTVI.
Он добавил, что попадание по АЭС "Бушер" "неминуемо приведет к катастрофическим гуманитарным и экологическим последствиям".
"Это — игра с огнем", - заключил российский дипломат.
В миреСШАИранУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Бушерская АЭСИзраильАлексей ДедовВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
