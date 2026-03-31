Авианосец "Джордж Буш" покинул порт Норфолка

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Авианосец "Джордж Буш" (USS George H.W. Bush) во главе ударной группы покинул порт Норфолка в штате Вирджиния для выполнения задач по обеспечению безопасности и сотрудничества с союзниками в зонах ответственности флотов США, говорится в официальном заявлении военно-морских сил США.

В состав авианосной группы, которая отправится на боевое дежурство, входят флагманский авианосец "Джордж Буш" и три эсминца типа Арли Бёрк: базирующийся в Норфолке "Росс", а также "Дональд Кук" и "Мейсон", при этом последний выполняет функции флагмана противовоздушной и противоракетной обороны соединения, отмечается в заявлении ВМС США.