МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Алексис де Токвиль — французский министр иностранных дел, которого при жизни называли серым кардиналом Европы. Два столетия назад, когда все верили в вечность американского господства, он смотрел на мир иначе.

Какое будущее он описывал? И в чем уже оказался прав?

Поделят пополам

В 1835-м де Токвиль совершил путешествие в Соединенные Штаты. Он провел почти год в Америке, изучая зарождающуюся демократию. Де Токвиль видел не только торжество американских принципов — он видел и их тень. В 1840-м французский философ сформулировал мысль, которая оказалась пророческой.

Свои мысли он описал в первой части книги "Демократия в Америке":

"В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англо-американцы. <...> У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждому из них стать хозяином половины мира".

При всем восхищении американской демократией де Токвиль понимал ее опасность — культ материального преуспевания, диктат масс, уничтожение свобод.

Новая эра мира

Долгое время Запад игнорировал это предупреждение. Но в 2022 году произошло то, что де Токвиль предвидел еще в 1840-м. Генри Киссинджер , архитектор американской геополитики, признал: мир входит в совершенно новую эру.

Возникло явление, которое политологи назвали индигенизацией — восстание развивающихся стран против вестернизации, стремление сохранить собственные культуру и традиции. Все больше стран ООН воздерживаются при голосовании о введении санкций против России. Европа оказалась неспособна самостоятельно определять политику.