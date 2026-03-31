Британия направит ЗРК Sky Sabre в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 31.03.2026
19:33 31.03.2026
Британия направит ЗРК Sky Sabre в Саудовскую Аравию
Великобритания направит в Саудовскую Аравию зенитный ракетный комплекс Sky Sabre на фоне эскалации вокруг Ирана, заявило во вторник британское министерство... РИА Новости, 31.03.2026
В мире, Иран, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Джон Хили
© Фото : Ministry of Defence/Sergeant Tom Evans, RLCБританский зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre
Британский зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Британский зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre. Архивное фото
ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Великобритания направит в Саудовскую Аравию зенитный ракетный комплекс Sky Sabre на фоне эскалации вокруг Ирана, заявило во вторник британское министерство обороны.
Министр обороны Британии Джон Хили находится с визитом на Ближнем Востоке, где он провел переговоры с коллегами и лидерами стран Персидского залива.
"В Королевстве Саудовская Аравия министр обороны подтвердил министру обороны, его королевскому высочеству принцу Халиду ибн Салману Аль Сауду свое решение разместить в этой стране Sky Sabre", - говорится в заявлении военного ведомства.

Как отмечается, персонал и оборудование, включая радары, узел управления и пусковые установки, будут размещены в ближневосточной стране уже на этой неделе. ЗРК будет интегрирована общую систему ПВО Саудовской Аравии и региона, сообщает МО.
Британия также оставляет на Ближнем Востоке четыре истребителя Typhoon, которые были направлены в начале марта.
Ранее Британия направила зенитно-ракетные установки в Бахрейн и Кувейт и перебросила в Кувейт системы для борьбы с беспилотниками Rapid Sentry.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
