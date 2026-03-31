Британия направит ЗРК Sky Sabre в Саудовскую Аравию

ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Великобритания направит в Саудовскую Аравию зенитный ракетный комплекс Sky Sabre на фоне эскалации вокруг Ирана, заявило во вторник британское министерство обороны.
Министр обороны Британии Джон Хили находится с визитом на Ближнем Востоке, где он провел переговоры с коллегами и лидерами стран Персидского залива.
"В Королевстве Саудовская Аравия министр обороны подтвердил министру обороны, его королевскому высочеству принцу Халиду ибн Салману Аль Сауду свое решение разместить в этой стране Sky Sabre", - говорится в заявлении военного ведомства.
Как отмечается, персонал и оборудование, включая радары, узел управления и пусковые установки, будут размещены в ближневосточной стране уже на этой неделе. ЗРК будет интегрирована общую систему ПВО Саудовской Аравии и региона, сообщает МО.
Британия также оставляет на Ближнем Востоке четыре истребителя Typhoon, которые были направлены в начале марта.