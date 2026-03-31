Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/bpla-2084142348.html
СМИ: Пентагон может отправить лазерную систему против БПЛА на базу Хегсета
СМИ: Пентагон может отправить лазерную систему против БПЛА на базу Хегсета
Пентагон рассматривает отправку лазерной системы против беспилотников на военную базу в Вашингтоне, где живут глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США... РИА Новости, 31.03.2026
в мире
сша
вашингтон (штат)
мексика
пит хегсет
марко рубио
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20260331/pentagon-2084067861.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Вашингтон (штат), Мексика, Пит Хегсет, Марко Рубио, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT: Пентагон может отправить лазерную систему против БПЛА на базу Хегсета

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пентагон рассматривает отправку лазерной системы против беспилотников на военную базу в Вашингтоне, где живут глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио, сообщает газета New York Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Ранее в марте издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что неопознанные БПЛА были замечены за несколько дней над военной базой Форт Макнейр в США.
Как заявили изданию источники, армия США рассматривает использование системы возле резиденций Хегсета и Рубио на военной базе Форт Лесли Макнейр. Решение обсуждалось армией из-за необычной активности дронов в воздушном пространстве вокруг базы.
"Пентагон рассматривает рассматривает отправку лазерной системы против беспилотников на военную базу в Вашингтона, где находятся глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио", - говорится в публикации газеты.
New York Times уточняет, что из-за возможного размещения лазерной системы разгорелись ожесточенные обсуждения между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиацией (FAA) по поводу безопасности.
Газета добавляет, что управление и Пентагон близки к разрешению другого противоречия, касающегося применения лазерной системы вдоль границы с Мексикой для борьбы против наркоторговцев. Как заявили осведомленные источники, ведомства работают над соглашением об использовании лазеров, которое будет распространяться на пограничный регион страны.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Хегсет поинтересовался, куда делся большой и грозный британский флот
Вчера, 17:25
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала