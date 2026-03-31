СМИ: Пентагон может отправить лазерную систему против БПЛА на базу Хегсета

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пентагон рассматривает отправку лазерной системы против беспилотников на военную базу в Вашингтоне, где живут глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио, сообщает газета New York Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Ранее в марте издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что неопознанные БПЛА были замечены за несколько дней над военной базой Форт Макнейр в США.
New York Times уточняет, что из-за возможного размещения лазерной системы разгорелись ожесточенные обсуждения между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиацией (FAA) по поводу безопасности.
Газета добавляет, что управление и Пентагон близки к разрешению другого противоречия, касающегося применения лазерной системы вдоль границы с Мексикой для борьбы против наркоторговцев. Как заявили осведомленные источники, ведомства работают над соглашением об использовании лазеров, которое будет распространяться на пограничный регион страны.