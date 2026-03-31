Израильская авиация атаковала здание в Бейруте

© AP Photo / Hussein Malla Израильский авиаудар по зданию в Бейруте, Ливан. 31 марта 2026

БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию в районе Гбейри в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.

Здание расположено на основной трассе, связывающей центр столицы с аэропортом, рядом с посольством Кувейта

Армия Израиля опубликовала на своих ресурсах предупреждение о намерении атаковать здание в Бейруте , обозначив его на карте.

В связи с предупреждением стражи порядка блокировали трассу, что в конце рабочего дня парализовало транспортное движение в ливанской столице.