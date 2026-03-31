ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 марта текущего года до 7.00 мск 31 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.