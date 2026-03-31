Специальная военная операция на Украине
 
15:42 31.03.2026 (обновлено: 15:45 31.03.2026)
Гладков опубликовал видео удара дрона по зданию правительства в Белгороде
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с моментом террористического удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области, согласно кадрам, буквально перед ударом из здания на крыльцо вышел мужчина.
Ранее во вторник Гладков сообщил, что здание правительства региона атаковано дроном ВСУ. По его данным, пострадали трое человек. в том числе начальник отдела административно-хозяйственной части, он получил осколочные ранения. Повреждены фасад и остекление.
Кадры атаки дрона ВСУ опубликованы в Telegram-канале Гладкова. На них видно, что атака была совершена непосредственно в тот момент, когда из главного входа на крыльцо здания вышел мужчина. После взрыва он смог отбежать на расстояние. Также, согласно видео, на площади рядом со зданием правительства в момент атаки находились прохожие, они разбежались.
