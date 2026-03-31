Число пострадавших при атаке на здание правительства в Белгороде возросло - РИА Новости, 31.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 31.03.2026 (обновлено: 15:39 31.03.2026)
Число пострадавших при атаке на здание правительства в Белгороде возросло
Число пострадавших при атаке на здание правительства в Белгороде возросло - РИА Новости, 31.03.2026
Число пострадавших при атаке на здание правительства в Белгороде возросло
Число пострадавших в результате удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области возросло до трех, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T14:58:00+03:00
2026-03-31T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083989473_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4d8ebadc0d0f204b8e929ff300e31f9a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
украина
белгородская область
Момент удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области
Момент удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области
белгород, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область
Число пострадавших при атаке на здание правительства в Белгороде возросло

Число пострадавших при атаке на здание правительства в Белгороде возросло до 3

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramЭкстренные службы на месте атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области
Экстренные службы на месте атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Экстренные службы на месте атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.Число пострадавших в результате удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области возросло до трех, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее во вторник он сообщил, что здание правительства региона было атаковано дроном ВСУ, пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части, он получил осколочные ранения. У здания были повреждены фасад и остекление.
Позднее Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, подписав его: "Момент террористического удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области".
"В результате пострадало три человека. За медицинской помощью обратились еще две женщины. Одна из них - сотрудник, а другая - посетительница администрации. В городской больнице №2 г. Белгорода у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая - амбулаторно", - сообщил губернатор.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаБелгородская область
 
 
