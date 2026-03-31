Британский доброволец надеется стать бойцом отряда "БАРС"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Британский доброволец Бенджамин Стимсон надеется, что после получения российского гражданства сможет стать бойцом отряда "БАРС".
В начале марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские в Москве вручили паспорт гражданина России участнику специальной военной операции британцу Бенджамину Стимсону.
"Да, я получил гражданство. До этого мне было предоставлено временное политическое убежище. Получение российского гражданства было для меня серьезным шагом, поскольку я очень горжусь своим североанглийским происхождением. Я всегда буду поддерживать свою футбольную команду "Олдем Атлетик" в Англии. Однако Россия - многонациональная страна, так что это не такой уж большой шаг", - сказал Стимсон в комментарии aif.ru.
По словам британца, находясь в России, он испытывал трудности с получением регистрации.
"Я пошел получать военный билет, теперь я гражданин России. Из-за отсутствия регистрации я не мог получить военный билет или удостоверение ветерана. Мне предложили контракт с известным подразделением "БАРС", но без военного билета я не могу вступить в это подразделение. Надеюсь, я скоро получу регистрацию, статус ветерана СВО и наконец заключу контракт с "БАРСом", - сказал доброволец.
22 июня 2022, 17:18