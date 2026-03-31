Рейтинг@Mail.ru
Почему Антонио Бандерас решил внезапно сбежать из Голливуда - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/banderas-2083960171.html
Почему Антонио Бандерас решил внезапно сбежать из Голливуда
Антонио Бандерас испытал потрясение, заставившее его пересмотреть всю свою жизнь. Звезда Голливуда отказался от имущества и уехал в Малагу, променяв красные... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148676/43/1486764387_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_c49fda9d604b1302eecbc437e547f3b6.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148676/43/1486764387_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c5dc5cda6693aba5421ede68d8323135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Антонио Бандерас

Почему Антонио Бандерас решил внезапно сбежать из Голливуда

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Актер Антонио Бандерас
Актер Антонио Бандерас - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Антонио Бандерас
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Антонио Бандерас испытал потрясение, заставившее его пересмотреть всю свою жизнь. Звезда Голливуда отказался от имущества и уехал в Малагу, променяв красные ковровые дорожки на театральную сцену.
Что заставило актера принять такое решение?

Кардинальные перемены

Антонио Бандерас девять лет назад находился на вершине карьеры. Его имя ассоциировалось с блокбастерами, красивой жизнью, статусом и признанием. Фильмы "Маска Зорро", "Отчаянный" и десятки других ролей принесли актеру мировую славу и финансовое благополучие. По меркам звезд Голливуда, у него было все.
Но здоровье подвело. Сердечный приступ, случившийся во время физических упражнений, стал для него "серьезным предупреждением", как он сам признался в интервью. Этот эпизод вынудил актера остановиться и честно задать себе вопрос: а для чего все это?
После выписки из больницы Бандерас не продолжил гонку за ролями и деньгами. Вместо этого он начал избавляться от привычных атрибутов успеха.

Лишился всего

Сначала Бандерас продал свой особняк в Великобритании, затем расстался с домом в Соединенных Штатах. Но самым символичным поступком была продажа частного самолета. Это была не просто материальная ценность — это был символ его статуса.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотосессии фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотосессии фильма Педро Альмодовара Боль и слава в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотосессии фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
И вот наступил момент истины. После 20 лет жизни в США, после выстроенной трудом и потом голливудской карьеры 65-летний Антонио Бандерас вернулся туда, где все начиналось: на родину в испанскую Малагу. Он поселился в квартире в центре города, которую делит с 43-летней возлюбленной Николь Кимпел.

Возвращение домой

В Малаге Бандерас нашел то, что искал. Он признался, что театральная сцена всегда была его настоящей родиной, а кино — лишь одной из глав в большой истории его творческой жизни. Сейчас вся его энергия направлена на развитие некоммерческого театра Teatro del Soho. Это проект, который частично финансируется из его собственных средств.
В недавних интервью актер подчеркнул, что вернулся туда, где родился и где ему искренне нравится жить. Главным приоритетом больше не являются карьерные амбиции и глобальное признание. На первый план вышли здоровье, творчество без изнурительного напряжения и та самая подлинность, которую невозможно найти под софитами голливудских студий.
Недавние появления актера на публике показали еще одну деталь: седина, которую актер стремился закрашивать во время работы в Голливуде, теперь вновь видна. Это стало символом его отказа от попытки соответствовать образу вечной молодости.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала