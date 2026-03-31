Почему Антонио Бандерас решил внезапно сбежать из Голливуда

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Антонио Бандерас испытал потрясение, заставившее его пересмотреть всю свою жизнь. Звезда Голливуда отказался от имущества и уехал в Малагу, променяв красные ковровые дорожки на театральную сцену.

Что заставило актера принять такое решение?

Кардинальные перемены

Антонио Бандерас девять лет назад находился на вершине карьеры. Его имя ассоциировалось с блокбастерами, красивой жизнью, статусом и признанием. Фильмы "Маска Зорро", "Отчаянный" и десятки других ролей принесли актеру мировую славу и финансовое благополучие. По меркам звезд Голливуда, у него было все.

Но здоровье подвело. Сердечный приступ, случившийся во время физических упражнений, стал для него "серьезным предупреждением", как он сам признался в интервью. Этот эпизод вынудил актера остановиться и честно задать себе вопрос: а для чего все это?

После выписки из больницы Бандерас не продолжил гонку за ролями и деньгами. Вместо этого он начал избавляться от привычных атрибутов успеха.

Лишился всего

Сначала Бандерас продал свой особняк в Великобритании, затем расстался с домом в Соединенных Штатах. Но самым символичным поступком была продажа частного самолета. Это была не просто материальная ценность — это был символ его статуса.

И вот наступил момент истины. После 20 лет жизни в США, после выстроенной трудом и потом голливудской карьеры 65-летний Антонио Бандерас вернулся туда, где все начиналось: на родину в испанскую Малагу. Он поселился в квартире в центре города, которую делит с 43-летней возлюбленной Николь Кимпел.

Возвращение домой

В Малаге Бандерас нашел то, что искал. Он признался, что театральная сцена всегда была его настоящей родиной, а кино — лишь одной из глав в большой истории его творческой жизни. Сейчас вся его энергия направлена на развитие некоммерческого театра Teatro del Soho. Это проект, который частично финансируется из его собственных средств.

В недавних интервью актер подчеркнул , что вернулся туда, где родился и где ему искренне нравится жить. Главным приоритетом больше не являются карьерные амбиции и глобальное признание. На первый план вышли здоровье, творчество без изнурительного напряжения и та самая подлинность, которую невозможно найти под софитами голливудских студий.