ВСУ нанесли удар по Васильевской больнице в Херсонской области

«

"На данный момент идет атака БПЛА противника по территории Васильевской центральной больницы, атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников. К счастью, фельдшер и водитель не пострадали. Пациенты перемещены в укрытие", - написал Балицкий в своем канале на платформе Max.