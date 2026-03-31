"Тревожный сигнал". США лишаются контроля над стратегическим активом - РИА Новости, 31.03.2026
08:00 31.03.2026 (обновлено: 08:02 31.03.2026)
"Тревожный сигнал". США лишаются контроля над стратегическим активом
Франция завершила вывод золотых резервов из-за океана. Это объяснили рыночными причинами, однако отправка слитков домой, отмечают аналитики, — часть более широкого тренда. РИА Новости, 31.03.2026
Экономика, США, Франция, Дональд Трамп, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Федеральная резервная система США, международные резервы, Германия
"Тревожный сигнал". США лишаются контроля над стратегическим активом

Асяева: государства берут под физический контроль cуверенные активы

© AP Photo / Alex Brandon — Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Франция завершила вывод золотых резервов из-за океана. Это объяснили рыночными причинами, однако отправка слитков домой, отмечают аналитики, — часть более широкого тренда: возращения к полному суверенному контролю над резервами. Для Вашингтона ситуация крайне неблагоприятная.

Модернизация резервов

Центральный банк Франции зафиксировал разовый доход почти в 13 миллиардов евро (15,1 миллиарда долларов).
Как уточняет Reuters, речь идет о 129 тоннах золота — около пяти процентов резервов страны, которые ранее хранились в Нью-Йорке. С июля 2025 по январь 2026 года ЦБ продал эти активы и закупил слитки, соответствующие современным международным стандартам. Их разместили уже в Париже. Всего у Франции около 2437 тонн.
«

Это элемент стратегии модернизации резервов: регулятор постепенно заменяет устаревшие или нестандартные активы на ликвидные слитки, пригодные для торговли на внешних рынках.

Плюс повышение операционной целесообразности хранения. В ЦБ пояснили, что новые слитки логичнее держать в Париже, поскольку ими торгуют в Европе. И подчеркнули: никакой политической подоплеки тут нет.
Международные резервы России обновили исторический максимум
Переоценка рисков

Тем не менее эксперты видят в этом не только техническую операцию. Центробанки стремятся вернуть золото под физический контроль. История с российскими активами послужила катализатором глобальной переоценки рисков.
Актив может принадлежать вам экономически, но перестать быть полностью вашим юридически или операционно, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
«

"После 2022-го резко выросла значимость суверенного контроля над резервами, юрисдикционного риска и политической доступности активов. Поэтому даже если Франция объясняет свое решение рыночной логикой, общий фон уже совсем не тот, что пять лет назад", — указывает аналитик.

Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird, напоминает также о недавних торговых войнах и угрозах аннексии Гренландии. Вероятно, в ЦБ Франции усомнились в абсолютной надежности заокеанского партнера и решили подстраховаться, говорит он.
В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США
"Доверять нельзя"

И это касается не только Парижа. Разногласия с Соединенными Штатами обострились у всего ЕС. В европейских столицах все чаще звучат призывы к репатриации золота.
В частности, Германия, располагающая вторыми по величине золотыми резервами (3,35 тысячи тонн), реализовала масштабную программу репатриации. В 2013-2017 годах из США вернули 300 тонн. Но в Федеральном резервном банке Нью-Йорка остается еще 1236 тонн (37 процентов).
В 2025-2026-м представители правящей коалиции и Европейская ассоциация налогоплательщиков назвали политику Дональда Трампа непредсказуемой, потребовав вывезти все.
«

Германии следует проанализировать риски, которые возникают из-за хранения золотовалютных резервов в Соединенных Штатах, подчеркнул глава Центра исследований экономики Европы (ZEW) Ахим Вамбах.

«

"Сейчас США нельзя считать надежным партнером ЕС", — пояснил он.

В прошлом году кампанию за возврат золота вновь развернули в Италии. По разным оценкам, более 800 из 2452 тонн резервов страны хранятся в Соединенных Штатах.
Индия в 2024-2025-м переместила более 100 тонн из Великобритании в собственные хранилища. О намерениях провести репатриацию сообщали Польша, Венгрия, Сербия, ЮАР, Египет.
«

"На первый план выходит принцип физического контроля над антикризисным активом. Драгметалл на собственной территории — это полный контроль, никаких рисков, связанных с обострением международных отношений. Наконец, это ослабляет зависимость от долларовой системы", — говорит Эльмира Асяева, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова.

"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
Плохой звонок

Для США вывод части иностранного золота из их хранилищ, разумеется, не экономический удар. Это почти не влияет ни на ликвидность доллара, ни на рынок облигаций, ни на способность финансировать дефициты, отмечает Евгений Шатов.
Однако есть важные практические последствия.
Репатриация золота — сигнал о снижении доверия к Соединенным Штатам как к нейтральному хранителю мировых резервов. И это ставит под вопрос роль Вашингтона как центра глобальной финансовой системы.
Кроме того, контроль над чужими активами всегда был инструментом мягкой силы. Чем меньше иностранных резервов находится под американской юрисдикцией, тем меньше возможностей для экономического давления, указывает Эльмира Асяева.
Наконец, набирает обороты диверсификация валютных резервов. А это уже сокращение доли доллара в пользу евро, юаня, других валют и самого драгметалла, который становится не просто резервным активом, а символом суверенитета и страховкой от геополитических потрясений.
 
