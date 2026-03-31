Иран сможет восстановить доверие с соседними странами, заявил Аракчи - РИА Новости, 31.03.2026
21:36 31.03.2026
Иран сможет восстановить доверие с соседними странами, заявил Аракчи
Иран сможет восстановить доверие с соседними странами, заявил Аракчи
Иран сможет восстановить доверие с соседними странами, заявил Аракчи

Аракчи: Ирану будет тяжело восстановить доверие с соседними странами

СТАМБУЛ, 31 мар - РИА Новости. Ирану будет в будущем тяжело восстановить доверие с соседними странами после конфликта в Персидском заливе, но в итоге Тегерану это удастся, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"В будущем у нас возникнут сложности в восстановлении доверия с соседними странами, однако я уверен, что у нас это получится", - заявил министр катарскому телеканалу Al Jazeera.
У США есть варианты, если Иран не согласится открыть Ормуз, заявил Хегсет
Вчера, 15:50
Он отметил, что Иран наносит удары не по территории "друзей в Персидском заливе", а по объектам и военным базам США. Тегеран не желал войны и не начинал ее, а сейчас обороняется, отметил Аракчи.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Аракчи: Иран не давал ответа на предложение США, состоящее из 15 пунктов
Вчера, 20:56
 
