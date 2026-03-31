Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 31.03.2026 (обновлено: 21:22 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/arakchi-2084128189.html
Ормузский пролив закрыт только для тех, кто воюет с Ираном, заявил Аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b21eda5d499a555df6bc56ceef800c9f.jpg
https://ria.ru/20260325/arakchi-2082948332.html
© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 31 мар - РИА Новости. Иран предпринял все меры для безопасного прохода судов через Ормузский пролив, он закрыт только для тех, кто воюет с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи катарскому телеканалу Al Jazeera.
"Ормузский пролив полностью открыт. Закрыт он только для тех, кто воюет с Ираном. Мы предприняли все необходимые меры для безопасного прохода судов наших друзей через пролив", - заявил министр.
Он отметил, что пролив может стать мостом к миру.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала