Анохин: в Смоленской области успешно работает Школа приемных родителей - РИА Новости, 31.03.2026
В Смоленской области придают большое значение подготовке семей, готовых принять на воспитание детей, оставшихся без родителей; с этой целью в регионе... РИА Новости, 31.03.2026
Приемных родителей в Смоленской области готовят на специальных курсах
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Смоленской области придают большое значение подготовке семей, готовых принять на воспитание детей, оставшихся без родителей; с этой целью в регионе организована специальная Школа приемных родителей, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Василий Анохин.
Занятия в школе проходят на базе нескольких учреждений региона: Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей в Смоленске, Гагаринской школы-интерната, Шаталовского детского дома в Починковского муниципальном округе, а также социальных центров в Вязьме, Десногорске и Дорогобужском округе.
"Здесь будущим мамам и папам помогают не только разобраться в юридических и организационных вопросах, но и подготовиться к самому важному – стать для ребенка опорой, поддержкой и настоящей семьей. Программа включает психологические, педагогические и правовые аспекты воспитания детей, оставшихся без попечения родителей", - написал Анохин.
Обучение в Школе приемных родителей бесплатное и является обязательным для всех, кто желает принять на воспитание ребенка. Программа подготовки рассчитана на 70 академических часов и проводится очно. По итогам подготовки кандидаты проходят аттестацию и получают свидетельство установленного образца.