Анохин: в Смоленской области успешно работает Школа приемных родителей

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Смоленской области придают большое значение подготовке семей, готовых принять на воспитание детей, оставшихся без родителей; с этой целью в регионе организована специальная Школа приемных родителей, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Василий Анохин.

Занятия в школе проходят на базе нескольких учреждений региона: Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей в Смоленске, Гагаринской школы-интерната, Шаталовского детского дома в Починковского муниципальном округе, а также социальных центров в Вязьме, Десногорске и Дорогобужском округе.

"Здесь будущим мамам и папам помогают не только разобраться в юридических и организационных вопросах, но и подготовиться к самому важному – стать для ребенка опорой, поддержкой и настоящей семьей. Программа включает психологические, педагогические и правовые аспекты воспитания детей, оставшихся без попечения родителей", - написал Анохин.