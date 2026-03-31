Василий Анохин: важно, чтобы молодежь могла гордиться своим регионом

Титул Молодежной столицы России-2026 в нелегкой борьбе завоевал древний русский город Смоленск. Именно на молодежь делает ставку руководство региона, строя перспективы устойчивого социально-экономического развития. Проекты в здравоохранении, образовании, культуре и спорте должны стать катализатором здоровой демографии и привлечения молодых специалистов. Особое внимание уделяется созданию условий для молодых семей, чтобы Смоленщина стала местом, где захочется остаться и растить детей. О ходе реализации социальных инициатив, мерах поддержки молодежи и улучшении демографической ситуации рассказал в интервью РИА Новости губернатор Смоленской области Василий Анохин.

- Вы всегда придавали важное значение демографическому развитию региона. Какова картина по итогам 2025 года? Какие перспективы?

- Народонаселение и рождаемость – одна из ключевых для меня тем. Это задачи, которые ставит президент перед нами, как перед главами регионов. Без наличия трудоспособного населения не будет расти экономика. На протяжении последних 15-20 лет рождаемость падала. Было более-менее стабильное рождение третьих, четвертых детей, но отрицательная динамика по первым и вторым детям. Это значит, что молодые семьи не закрепляются. Поэтому мы серьезно переосмыслили всю молодежную политику и фактически перестроили работу с молодежью. Мы также вошли в специальную программу Минтруда, предусматривающую дополнительную финансовую помощь по региональным программам повышения рождаемости. Мы разделили целевую демографическую группу на три категории: студенческие семьи, молодые семьи и многодетные семьи. Для каждой определили большой перечень мер поддержки. Так, для студенческой семьи предусмотрели выплаты, когда будущая мама становится на учет и уже после рождения ребенка. Предусмотрели дополнительную выплату от области, семейные комнаты в общежитии, индивидуальный учебный план – чтобы молодая семья могла доучиться. В рамках программы целевого обучения мы обеспечиваем выпускникам-студентам нормальные условия работы и проживания. Если семья выбирает работу в сферах культуры, спорта, здравоохранения и образования, мы предлагаем дополнительные меры поддержки, включая обеспечение современным служебным жильем. Много квартир приобрели для тех выпускников, которые будут у нас работать. Также предусмотрена поддержка по ипотеке: тем, кто будет работать по целевому договору предлагаем авансирование первоначального взноса в размере от одного до двух миллионов. Чтобы семья закреплялась, оставались работать и жить в нашем регионе. И вопрос не только в деньгах: важно, чтобы молодежь гордилась своим регионом, и к этому мы прилагаем усилия нашей команды.

Важная тема – сопровождение рождаемости. Мы заключили соглашение с частными медицинскими организациями, в результате которого они отказались от лицензий на проведение абортов. Теперь прерывание беременности может осуществляться исключительно в государственных клиниках. Мы, в свою очередь, поможем частным медицинским центрам предоставлять услуги в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) по сопровождению рожениц. Есть комплекс мер поддержки, которые мы можем дать будущим мамам: от помощи с жильем и устройством на работу до ежемесячных выплат и предоставления колясок и кроваток. Комплексный подход, применяемый второй год, уже дал положительные результаты: число будущих матерей моложе 25 лет заметно увеличилось. Пока это нельзя назвать трендом, но мы отмечаем первые признаки позитивных изменений. Еще одно важное достижение — рождение первенцев в молодых семьях, ведь ранее первые дети обычно появлялись в семьях от 30 до 35 лет. У нас увеличилось число рождений первых детей у женщин в возрасте до 25 лет — с 712 детей в 2023 году до 769 детей в 2025 году. Мы нашли верный путь и будем последовательно по нему идти.

- Без повышения качества жизни невозможно решить демографические проблемы, а для большинства людей самое главное – хорошие жилищные условия. Как идет ввод нового жилья и социальных объектов? Как реализуются программы расселения ветхого и аварийного жилья?

- Мы изменили подход к строительству жилья. Еще три-четыре года назад строительство концентрировалось преимущественно в областном центре, а между тем для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, важно наличие доступной недвижимости и в районных центрах, где экономическая ситуация иная. Предложили застройщикам схему: они возводят жилые дома в районах, а мы готовы выкупить у них порядка 80% квартир. Эта жилплощадь будет использоваться для размещения молодых специалистов-целевиков, которые поедут работать в районы, а также для обеспечения детей-сирот и для расселения аварийного фонда. За счет объединения этих трех государственных программ мы выкупаем в районных центрах до 90% нового современного жилья, а 10-20% оставляем для рынка. В результате, во многих райцентрах впервые за 20 лет началось строительство жилья, и эту программу мы уже расписали на три года. В 2026 году планируем ввод жилья на уровне прошлого года (430 тысяч квадратных метров, из которых МКД – 170 тысяч квадратных метров). Мы постараемся эту цифру сохранить или даже увеличить. Высокие ставки ипотеки снижают покупательную способность, но за счет наших программ мы поддержим застройщиков. Параллельно откроем новые строительные площадки, чтобы довести ежегодный ввод многоквартирных домов до 200 тысяч квадратных метров, а общий объем строительства, включая ИЖС, – до полумиллиона квадратных метров. Это цель на ближайшую трехлетку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Губернатор Смоленской области Василий Анохин на интервью в медиагруппе "Россия сегодня"

- Другая важнейшая составляющая – медицина. Как идет строительство и модернизация объектов здравоохранения? Закрывает ли Смоленский медуниверситет существующую потребность в кадрах? Что делать, чтобы лучшие врачи не уезжали из региона?

- Благодаря поддержке президента, мы строим целый ряд новых крупных объектов здравоохранения. Совсем недавно сдали новый корпус онкологического диспансера, укомплектованный новейшим оборудованием. В этом году завершим новый корпус детской областной больницы. Также строим психиатрическую больницу и новое приемное отделение экстренной помощи для областной клинической больницы. Строим фельдшерско-акушерские пункты в районах, их число увеличим кратно. Также мы втрое нарастили объем региональной программы ремонта учреждений здравоохранения, к ее реализации привлекли частный бизнес. Эти меры направлены не только на улучшение качества медицинской помощи и внешнего вида лечебных учреждений, но и на создание комфортных условий для работы молодых специалистов. Ясно, что плохое состояние клиник отталкивает молодых врачей. Особое внимание уделяется родильным домам и женским консультациям, чтобы роды и беременность сопровождались в пределах региона. Для этого ремонтируются здания, постоянно обновляется оборудование.

Но ключевое здесь – врач. Проблема в том, что наборы идут, люди обучаются и уезжают, а мы фактически не получаем специалистов. Поэтому мы полностью перестроили подход к мотивации молодых специалистов, ввели целевые контракты и дополнительные меры поддержки. Студенты, поступившие по целевым договорам, получают повышенную стипендию (от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от курса), единовременные подъемные пособия (от 100 до 300 тысяч рублей) и первоначальный взнос по ипотеке (около 1 миллиона рублей). Также предусмотрено бесплатное проживание в общежитии и другие льготы, чтобы освободить от лишних трат молодого специалиста, начинающего работу, например, в районной больнице. Эффективность принятых мер уже заметна: в 2025 году в здравоохранении региона приступили к работе 186 молодых врачей и 144 представителя среднего медицинского персонала, из которых 87 врачей и 60 медработников поступили по целевым договорам. Сейчас мы имеем еще 1207 целевых договоров, из них 482 по программе специалитета, 142 по программам ординатуры и 583 – среднего медицинского образования. То есть, в ближайшем будущем область гарантированно получит 1207 медицинских специалистов.

- Еще один ключевой показатель развития региона – сфера образования. Что делается в этом направлении? Есть ли программы поддержки молодых преподавателей?

- Аналогичные меры, как с врачами, мы распространили и на молодых педагогов. Задача – создать дополнительные стимулы для приезда человека на работу в небольшой район, в больницу или в школу. Предлагаем жилье, денежную поддержку и видим рост интереса. За последние три года число студентов, проходящих обучение по целевым контрактам, увеличилось в полтора раза и составило в 2026 году 124 человека. Специально для редких педагогических профессий (учителя физики, химии, биологии, математики) мы увеличили стипендию до 30 тысяч рублей в месяц (в зависимости от курса) и предусмотрели субсидии на ипотеку до двух миллионов рублей.

Образование, как и здравоохранение, это краеугольный камень для выбора: останется молодая семья в регионе или нет. Поэтому качество школьного образования необходимо значительно повысить, укрепляя районные школы кадрами и материально-технической базой.

Теперь высшая школа. Мы обсудили с ректорами вузов необходимость качественных изменений и договорились в обязательном порядке увеличить долю очных студентов. Чтобы образование не было бутафорией, когда набирается и выпускается огромное количество заочников, платников, которые реально на занятия не ходят, что равносильно покупке диплома. Также для удержания талантливых ребят учредили открытый диссертационный совет, позволяющий защитить степень в регионе. Следующий шаг – строительство крупного кампуса с современными лабораториями, учредителями выступят четыре наших ведущих вуза. Кампус станет доступным для студентов круглосуточно: здесь они смогут не только учиться, но также работать на аутсорсинге или запускать собственные стартапы, используя новейшее лабораторное и компьютерное оборудование.

- С дореволюционных времен Смоленск считается одним из культурных центров России. Стремится ли сегодня руководство области поддерживать это реноме?

- Мы уделяем большое внимание культурной среде. Смоленский драмтеатр, благодаря новому художественному руководителю, перешел на качественно иной уровень – билеты раскупаются уже за месяц до премьеры. В театре идет активная жизнь: открыты школа актерского мастерства, творческие студии. Нам очень помогает Валерий Гергиев, руководство ВГИКа. Регулярно приезжают труппы Большого, Мариинского театров, оркестр Юрия Башмета. Недавно договорились о гастролях с Сергеем Безруковым.

Смоленский институт искусств возглавляет сильный ректор, который модернизировал учебные программы и открыл программы целевого набора. Соединили в одном процессе среднее профессиональное образование и высшее, обеспечив непрерывность обучения. Молодые специалисты не выпускаются "в чистое поле", а по целевым договорам идут на работу в наши Дома культуры, музыкальные и художественные школы, театры, получая гарантированную занятость и возможность проявить себя в родном регионе.

Мы намерены регулярно проводить фестивали, такие как "Арт-Маяковский" и джазовый фестиваль на пешеходной улице Ленина, привлекающие многочисленных гостей и туристов. Мы решили вывести культуру из стен учреждений на улицы, сделав ее событийной и открытой для публики. Такие концерты и мероприятия станут визитной карточкой региона, что особенно привлекательно для молодежи. Также пересматриваем график работы музеев и библиотек: суббота и воскресенье станут рабочими днями, также вечерние часы будут доступны для посетителей. Мы хотим, чтобы наши талантливые экскурсоводы и работники культуры не только занимались своей повседневной работой, но и активно привлекали публику, делая музеи и библиотеки интересными и посещаемыми местами.

- Президент России обратил особое внимание на развитие творческих индустрий и поручил регионам создать необходимую инфраструктуру. Как это поручение выполняется в Смоленске и области?

- Мы пока делаем первые шаги, но уже собрали сильную команду, включив в нее представителей бизнеса. Первое, за что мы взялись, – создание уникальной сувенирной продукции: от вяземского пряника до традиционной вышивки и орнаментов. Сейчас совместно с музейными учреждениями (Смоленский кремль, заповедник Гнездово, художественная галерея) разрабатывается ассортимент аутентичных сувениров – от платков до утвари, чтобы посетители могли приобрести нечто такое, чего не видели нигде, что им надолго запомнится и выделит Смоленск среди других. Вторая часть – событийная. У нас есть замечательные реставраторы, реконструкторы и художественные коллективы, но без регулярной демонстрации их достижений публике они теряют актуальность. Мы ввели в практику организацию регулярных событийных мероприятий: например, реконструкцию событий 1812 года. А фестиваль славянской культуры в Гнездово и вовсе превратился в масштабный всероссийский проект. Мы вывели за пределы привычных концертных залов наши оркестры – народный оркестр Дубровского и Смоленский симфонический оркестр. Сегодня наша задача – раскрыть богатейшие возможности региона. У нас есть уникальные творческие индустрии, созданные местными самородками. Требуется лишь грамотное продвижение и масштабирование.

- Для повышения качества жизни населения не менее важны физкультура и спорт. Какие спортивные объекты введены и какие планируются? Можете оценить уровень вовлеченности людей в спортивные активности?

- Мы гордимся тем, что возродили хоккейную команду "Славутич", которая на второй год выступлений вышла в полуфинал высшей белорусской хоккейной лиги. Успехи "Славутича" вызвали волну спортивного энтузиазма: появилась плеяда болельщиков, все хоккейные секции и катки заполнили юные спортсмены. Мы также восстановили футбольную команду "Искра", а стадион "Спартак", где она исторически выступала, после реконструкции станет домашней ареной клуба. Важно, что основным поставщиком футболистов и хоккеистов для возрожденных клубов является наш университет спорта.

Мы активно поддерживаем не только спорт высших достижений, но и массовый спорт. Приняли решение в каждом райцентре восстановить массовый спорт: привести в порядок стадионы, создать уличные тренажерные комплексы. Уже построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов, в этом году начинаем строительство еще двух, а в следующем приступим к возведению отдельного зала для игровых видов спорта. Мы возобновили проведение олимпиад между районами, что позволяет ребятам знакомиться, обмениваться опытом и поддерживать физическую форму.

Самой по себе инфраструктуры, конечно, недостаточно. Нужны тренеры, а тренерская база в районах во многом утрачена. Поэтому мы сделали большой комплекс мер поддержки для молодых тренеров. Наша легендарная спортивная академия (ныне Смоленский государственный университет спорта – ред.), известная множеством олимпийских чемпионов, начала активно развивать систему целевых договоров для тренеров, которые согласятся работать в районах. Это опять же предоставление жилья, стипендии и выплаты. Получили очень хороший отклик от молодежи, особенно от ребят, которые возвращаются с СВО. Они активно включаются в работу, открывая секции борьбы и единоборств. В рамках программы поддержки начинающих предпринимателей "Первый старт" мы даем субсидию в размере полумиллиона рублей на открытие своего дела, будь то покупка тренажеров или занятие каратэ. Это не просто спорт ради спорта, это способ занять нашу молодежь. И для молодых семей крайне важно, чтобы ребенка можно было отдать в секцию или в спортшколу.

- Смоленск стал победителем проекта "Молодежная столица России" 2026 года. Что этот статус значит для города? Каковы дальнейшие перспективы работы с молодежью?

- Нам важен не сам статус молодежной столицы, а то, чтобы наша молодежь могла гордиться своим регионом, чтобы они не стеснялись говорить "мы – смоляне". Это популяризация нашего города. Проект состоит из большого комплекса мероприятий, куда входит порядка 270 событий, включая федеральные. Так, совсем недавно в Смоленске прошло Всероссийское совещание по вопросам молодежной политики, предстоит масштабное празднование Дня молодежи. Мы принимаем у себя крупные федеральные мероприятия, к нам приезжает молодежь со всей страны. Все это важно для самоидентификации, формирования у наших молодых людей чувства принадлежности к развивающемуся региону, с которым можно связать свою судьбу. Мы всячески будем это отстаивать, будем добиваться, чтобы жителям было комфортно здесь работать, учиться, заниматься спортом и развивать детей. Всю необходимую инфраструктуру для этого выстроим, она уже фактически готова. Это показывает, что регион повышает уровень жизни, что все необходимое для активности молодой семьи у нас есть.

- Вы постоянно уделяете большое внимание поддержке участников СВО, их семей. Расскажите, пожалуйста, об инициативах региона по этому направлению.

- Мы должны делать все для наших ребят, которые рискуют жизнью. А семьи рискуют потерей кормильца. Ничего нет дороже близкого человека. Поэтому задача не только всех органов власти, но и бизнеса – максимально поддержать семьи. Мы сделали так, чтобы это было удобно, разработали специальный формат, когда одного заявления достаточно для получения всех предусмотренных мер поддержки. Сделали поддержку бессрочной. Если наш боец придет, все меры в отношении него и членов семьи будут продолжать действовать, пока ребенок не пойдет в детский сад или не поступит, например, в вуз. Расширен перечень членов семьи, имеющих право на помощь, включены приемные дети и дети от первого брака. В сфере медицины организовано обслуживание военнослужащих в период отпуска непосредственно по месту призыва, в своем районном центре. Не надо никуда ездить, тратить время и можно побольше побыть с семьей. С этого года участники специальной военной операции и члены их семей смогут по льготным путевкам отдохнуть на базе социально-оздоровительного центра "Смена", расположенного в Красном Бору. Это позволяет создать условия для постепенного возвращения к обычной жизни и психологической адаптации.

Вопрос трудоустройства мы решаем индивидуально. Понятно, что ребятам какое-то время нужно просто побыть в покое, адаптироваться к мирной жизни. Мы помогаем им в этом. В том числе при помощи региональной образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск".

Ребята прошли отбор на обучение, сейчас уже прошли два очных модуля, межмодульные стажировки. Несколько ребят уже работают в муниципалитетах, возглавляют отделы и управления по спорту, патриотическому воспитанию.

Могу сказать, что те ветераны, которые приняли решение работать в администрации, показали себя очень достойно. Во-первых, у них обостренное чувство справедливости, и потому они все делают добросовестно. Второе – целеустремленность: они привыкли "дожимать" ситуацию, задача в любом случае должна быть выполнена. Третье – дисциплина, и четвертое – стрессоустойчивость, что немаловажно на госслужбе.

Те, кто не стал участником образовательной программы, могут пойти по другому пути - создать собственный бизнес с поддержкой грантами до полумиллиона рублей. Многие уже выбрали направления сельского хозяйства или автосервиса. Выбор деятельности предоставляется каждому, но мы поможем в любом случае.

- Смоленск – город с древней и славной историей, сумевший сохранить многие старинные памятники и артефакты. Как развивается сфера туризма и гостеприимства?

- Количество туристов, посещающих регион, кратно возросло в последние годы. Изменился и характер турпотока: раньше доминировал паломнический туризм, связанный с посещением Свято-Успенского кафедрального собора, и приезжали преимущественно организованными автобусными группами. Сегодня наблюдается рост индивидуального туризма, что создает проблему недостатка номеров высокого уровня. В ответ на это мы реализуем несколько крупных проектов гостиничных комплексов. Сейчас мы продолжаем восстановление исторической жемчужины региона — Смоленской крепости и здания костела в центре города. Это базовые объекты, имеющие огромный туристический потенциал. Туристов привлекают и открытые событийные мероприятия. Яркие примеры – фестиваль в музее-заповеднике Гнездово и наш Фестиваль уличной еды, где гости могут попробовать кухню со всей нашей необъятной страны. И конечно, это наш традиционный музыкальный фестиваль имени Глинки и кинофестиваль "Золотой феникс". Число таких мероприятий растет, что дает дополнительный импульс развитию туристической отрасли.