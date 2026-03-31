Прокуратура в Хабаровске проверяет сообщения о сбросе в Амур нефтепродуктов
Природоохранная прокуратура взяла пробы воды из Амура в связи с информацией о загрязнении реки нефтепродуктами, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой...
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Природоохранная прокуратура взяла пробы воды из Амура в связи с информацией о загрязнении реки нефтепродуктами, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
В соцсетях начали распространяться сообщения о том, что в реке Амур
из-за сброса сточных вод оказались нефтепродукты.
"Организована проверка. Вчера выехали на место, отобраны пробы воды", – ответил собеседник РИА Новости на вопрос о том, подтверждён ли факт загрязнения Амура сбросом сточных вод.
Руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы
Владимир Сидоров рассказал РИА Новости, что Амурским межрегиональным управлением Росприроднадзора
уже проведены контрольные мероприятия с отбором проб из Амура.
"В ходе выездных обследований было установлено, что сброс сточных вод осуществлен Хабаровской ТЭЦ-1 АО "ДГК", что повлекло загрязнение реки Амур нефтепродуктами", – сообщил собеседник агентства.