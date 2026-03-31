Прокуратура в Хабаровске проверяет сообщения о сбросе в Амур нефтепродуктов
11:37 31.03.2026 (обновлено: 11:55 31.03.2026)
Прокуратура в Хабаровске проверяет сообщения о сбросе в Амур нефтепродуктов
Природоохранная прокуратура взяла пробы воды из Амура в связи с информацией о загрязнении реки нефтепродуктами, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой... РИА Новости, 31.03.2026
Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Природоохранная прокуратура взяла пробы воды из Амура в связи с информацией о загрязнении реки нефтепродуктами, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
В соцсетях начали распространяться сообщения о том, что в реке Амур из-за сброса сточных вод оказались нефтепродукты.
"Организована проверка. Вчера выехали на место, отобраны пробы воды", – ответил собеседник РИА Новости на вопрос о том, подтверждён ли факт загрязнения Амура сбросом сточных вод.
Руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров рассказал РИА Новости, что Амурским межрегиональным управлением Росприроднадзора уже проведены контрольные мероприятия с отбором проб из Амура.
"В ходе выездных обследований было установлено, что сброс сточных вод осуществлен Хабаровской ТЭЦ-1 АО "ДГК", что повлекло загрязнение реки Амур нефтепродуктами", – сообщил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
В Сибири создали новый способ оценки состояния почвы после аварий
24 марта, 07:00
 
