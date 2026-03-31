Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото

Прокуратура в Хабаровске проверяет сообщения о сбросе в Амур нефтепродуктов

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Природоохранная прокуратура взяла пробы воды из Амура в связи с информацией о загрязнении реки нефтепродуктами, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

В соцсетях начали распространяться сообщения о том, что в реке Амур из-за сброса сточных вод оказались нефтепродукты.

"Организована проверка. Вчера выехали на место, отобраны пробы воды", – ответил собеседник РИА Новости на вопрос о том, подтверждён ли факт загрязнения Амура сбросом сточных вод.

Руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров рассказал РИА Новости, что Амурским межрегиональным управлением Росприроднадзора уже проведены контрольные мероприятия с отбором проб из Амура.