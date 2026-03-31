Банковские активы "РТ-Финанс" вошли в рейтинг 100 надежных банков России - РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:37:00+03:00
"Новиком" и "Еврофинанс Моснарбанк" вошли в рейтинг "100 надежных банков России"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сразу два банка, входящие в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех", вошли в рейтинг Forbes "100 надежных банков России", "Новиком" занял 19-ю строчку рейтинга, а "Еврофинанс Моснарбанк" - 39-ю, сообщает пресс-служба "Новикома".
По сравнению с 2024 годом "Новиком" укрепил позиции в рейтинге и поднялся на шесть пунктов, заняв 19-ю строчку. "Еврофинанс Моснарбанк" занял 39-ю строчку в рейтинге надежных банков за 2025 год.
В топ-5 рейтинга вошли "Сбер", ВТБ, ПСБ, Райффазенбанк, Юникредит банк.
При составлении рейтинга "100 надежных банков России" Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, "ЭкспертРА", НКР и НРА. Их оценки отражают кредитоспособность российских банков в рублях.