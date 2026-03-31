Канделаки прокомментировала информацию об исключении Нагиева из фильма ТНТ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что Дмитрия Нагиева якобы исключили из фильма "Королек моей любви".

"Нагиев в нашем проекте не снимался, поэтому говорить о том, что его "вырезали", по меньшей мере странно. А что касается обсуждений и кастинга — это внутренняя рабочая кухня, которая есть у любого проекта", — сказала она.