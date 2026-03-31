20:40 31.03.2026 (обновлено: 20:57 31.03.2026)
Канделаки прокомментировала информацию об исключении Нагиева из фильма ТНТ
Канделаки опровергла слухи об исключении Нагиева из фильма "Королек моей любви"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что Дмитрия Нагиева якобы исключили из фильма "Королек моей любви".
"Нагиев в нашем проекте не снимался, поэтому говорить о том, что его "вырезали", по меньшей мере странно. А что касается обсуждений и кастинга — это внутренняя рабочая кухня, которая есть у любого проекта", — сказала она.
Об исключении Нагиева из списка актеров из-за его неоднозначной репутации ранее писал Telegram-канал Mash.
По словам Канделаки, решения об утверждении или отказе в роли не связаны с черными списками: это обычная практика при кастинге в киноиндустрии. Обсуждения "отмены" некоторых артистов якобы из-за их общественной позиции она назвала конспирологическими теориями.
"Королек моей любви" — музыкальная комедия, вдохновленная эстетикой классического Болливуда и адаптированная под российскую аудиторию. В центре сюжета — история двух братьев, разлученных в детстве. Их роли исполнили Демис Карибидис и Михаил Галустян. Фильм выходит в широкий прокат в среду.
Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом
17 декабря 2025, 16:53
 
