Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 31.03.2026 (обновлено: 01:53 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/aeroport-2083894139.html
Губернатор Флориды переименовал аэропорт в честь Трампа
в мире
флорида
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
рон десантис
джон кеннеди (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c1e6bf2f8c201baf6ce07224fd5204fb.jpg
https://ria.ru/20260206/tramp-2072591255.html
https://ria.ru/20260117/tramp-2068447658.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d66d8d4de140f1dbc698096aa801c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Губернатор Флориды переименовал аэропорт в честь Трампа

Губернатор Флориды Десантис переименовал аэропорт в Палм-Бич в честь Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании в честь президента США Дональда Трампа аэропорта в округе Палм-Бич, где живет американский лидер, сообщает палата представителей штата.
"Одобрен губернатором", - говорится о законе в сообщении на сайте палаты представителей Флориды.
Законодатели уточняют, что норма вступит в силу с 1 июля 2026 года.
Закон предусматривает переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа. Изменения также подлежат согласованию с Федеральным управлением гражданской авиации США.
Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку - Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди (ныне Трамп-Кеннеди-центр).
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала