Биография Олега Лундстрема - РИА Новости, 31.03.2026
17:30 31.03.2026 (обновлено: 17:34 31.03.2026)
Биография Олега Лундстрема
Биография Олега Лундстрема

Джазовый музыкант, композитор, основатель Государственного камерного оркестра джазовой музыки народный артист РСФСР Олег Леонидович Лундстрем родился 2 апреля (20 марта по старому стилю) 1916 года в Чите в семье потомков обрусевших шведов, связавших свою судьбу с Россией.
Большую часть своего детства и юность Олег Лундстрем провел в китайском Харбине, куда его отец как инженер-путеец был направлен в 1921 году для работы на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) и преподавания в местном политехническом институте.
Уже в отроческие годы Лундстрем проявлял музыкальные способности – учился игре на скрипке (позже, в 1935 году, окончил музыкальный техникум по классу скрипки), мог расписать партитуру случайно услышанной мелодии.
В начале 1930-х годов началось увлечение Олега Лундстрема джазом, когда он услышал запись оркестра Дюка Эллингтона. Уже в 1934 году он организовал и возглавил молодежный джаз-оркестр в Харбине, состоявший из девяти человек. Музыкальный коллектив играл на балах, танцевальных вечерах, а также выступал на местном радио, где его представляли под названием "Зеленый крокодил".
В 1936 году в связи с продажей КВЖД Японии оркестр во главе со своим руководителем переехал в Шанхай. Международный портовый город позволил развиваться коллективу в профессиональной деятельности. "Шанхайцы" – так стал называться джаз-бэнд – выступал в лучших болл-румах, исполняя американские джазовые мелодии, а позже и музыку советских композиторов в джазовой аранжировке: Матвея Блантера, Исаака Дунаевского, Александра Вертинского. Постепенно оркестр Лундстрема добился большой популярности и разросся до состава полноценного биг-бэнда. Самого дирижера пресса Шанхая называла "королем джаза Дальнего Востока".
С началом Великой Отечественной войны участники оркестра в полном составе подали заявления в консульство СССР в Шанхае с просьбой отправить их на фронт добровольцами, но получили отказ в связи с политической обстановкой внутри страны. К тому времени начиналась государственная борьба с космополитизмом, и советская власть рассматривала джаз как идеологически чуждое музыкальное направление.
На военные годы пришлось обучение Олега Лундстрема на факультете архитектуры в Высшем техническом центре в Шанхае, который он окончил в 1944 году.
Послевоенные годы – годы нового творческого подъема оркестра. К концерту в Шанхае, посвященному окончанию Второй мировой войны, Лундстрем написал свою первую самостоятельную композицию "Интерлюдия", вдохновленную произведением Рахманинова. Двумя годами позже – пьесу "Мираж" на восточные мотивы.
В 1947 году оркестр во главе с Олегом Лундстремом покинул Шанхай и вернулся в Советский Союз, обосновавшись в Казани и став официальным джазовым коллективом Татарской АССР. Однако уже в 1948 году ЦК КПСС объявил джаз вне закона, и музыканты коллектива были распределены в местный оперный театр и оркестры кинотеатров. Сам Лундстрем поступил в Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в качестве скрипача.
Несмотря на раздробленность коллектива его члены все же могли изредка собираться и давать разовые выступления. Помог музыкантам художественный директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая композитор Александр Ключарев, который предложил выступать на сцене филармонии с популярными советскими песнями в джазовой обработке.
Осенью 1948 года Олег Лундстрем поступил в Казанскую государственную консерваторию (ныне имени Н.Г. Жиганова), где обучался у будущего народного артиста РСФСР Альберта Лемана по классу композиции и заслуженного артиста РСФСР Исаи Шермана по классу дирижирования. По окончании консерватории в 1953 году музыкант остался преподавать там теоретические дисциплины. Параллельно он руководил студенческим симфоническим оркестром, с 1954 года работал заведующим музыкальной частью Казанского Большого драматического театра имени В.И. Качалова.
В 1955 году музыкальный коллектив записал на радио пьесы татарских композиторов в джазовой обработке Олега Лундстрема, которые снискали популярность у публики. В том же году Ключарев помог оркестру выйти на сцену Казанского драматического театра, где тот дал серию концертов, один из которых привлек внимание московских концертных организаций. Начались переговоры о проведении постоянной музыкальной деятельности, и 1 октября 1956 года приказом министра культуры РСФСР на базе коллектива под руководством Олега Лундстрема был создан концертный эстрадный оркестр в системе Всероссийского гастрольно-концертного объединения (позже Росконцерта). Сам Лундстрем стал художественным руководителем и главным дирижером коллектива. В конце 1956 года состоялось первое выступление оркестра в Москве.
Оркестр Лундстрема стал первым советским коллективом, исполнявшим подлинный оркестровый джаз. Коллектив объездил весь Советский Союз, успешно выступал на зарубежных джазовых фестивалях в Эстонии, Польше, Болгарии, Франции, США и других странах.
Репертуар джаз-бэнда состоял из произведений Лундстрема ("Расцветает сирень", "Юмореска", "Экспромт", "Пролог", "Бухарский орнамент", "В горах Грузии", "Любви дороги", "Спидвей", "Наступил рассвет" и др.) и профессиональных эстрадных композиторов, тяготевших к джазу (Арно Бабаджанян, Кара Караев, Андрей Эшпай, Игорь Якушенко, Уно Найссоо и др.). Также в репертуаре появились композиции и аранжировки Георгия Гараняна и Владимира Долгова.
В 1960-1970-х годах в коллективе работали джазовые (Гюли Чохели, вокальный квартет "Гая", Ирина Отиева и др.) и эстрадные вокалисты (Майя Кристалинская, Валерий Ободзинский, Ирина Понаровская. Дмитрий Ромашков и др.). Впоследствии Лундстрем отказался от эстрадных номеров и представлял только инструментальный джаз.
Вместе с оркестром Олег Лунстрем записал полтора десятка грампластинок и дисков, а также свой авторский диск "Мы снова вместе".
В 1994 году оркестр под управлением Олега Лундстрема был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр. В 1998 году оркестр стал первым джазовым коллективом, выступившим в Большом зале Московской консерватории.
В 2003 году Лундстрем передал свою дирижерскую палочку известному российскому джазмену Георгию Гараняну (сейчас коллектив возглавляет джазовый пианист народный артист России Борис Фрумкин).
В ночь на 14 октября 2005 года Олег Лундстрем скончался. Он был похоронен в селе Образцово Щелковского района Московской области.
После смерти Лундстрема основанному им оркестру было присвоено его имя. В настоящее время Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступает в лучших концертных залах России и зарубежья, является одним из немногих коллективов, сохраняющих традиции советского джаза и обогащающих их новыми идеями.
Олег Лундстрем – народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии РФ (1998). Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996), удостоен благодарности президента РФ (2001).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
