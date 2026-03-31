Биография Олега Лундстрема

Джазовый музыкант, композитор, основатель Государственного камерного оркестра джазовой музыки народный артист РСФСР Олег Леонидович Лундстрем родился 2 апреля (20 марта по старому стилю) 1916 года в Чите в семье потомков обрусевших шведов, связавших свою судьбу с Россией.

Большую часть своего детства и юность Олег Лундстрем провел в китайском Харбине, куда его отец как инженер-путеец был направлен в 1921 году для работы на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) и преподавания в местном политехническом институте.

Уже в отроческие годы Лундстрем проявлял музыкальные способности – учился игре на скрипке (позже, в 1935 году, окончил музыкальный техникум по классу скрипки), мог расписать партитуру случайно услышанной мелодии.

В начале 1930-х годов началось увлечение Олега Лундстрема джазом, когда он услышал запись оркестра Дюка Эллингтона. Уже в 1934 году он организовал и возглавил молодежный джаз-оркестр в Харбине, состоявший из девяти человек. Музыкальный коллектив играл на балах, танцевальных вечерах, а также выступал на местном радио, где его представляли под названием "Зеленый крокодил".

В 1936 году в связи с продажей КВЖД Японии оркестр во главе со своим руководителем переехал в Шанхай. Международный портовый город позволил развиваться коллективу в профессиональной деятельности. "Шанхайцы" – так стал называться джаз-бэнд – выступал в лучших болл-румах, исполняя американские джазовые мелодии, а позже и музыку советских композиторов в джазовой аранжировке: Матвея Блантера, Исаака Дунаевского, Александра Вертинского. Постепенно оркестр Лундстрема добился большой популярности и разросся до состава полноценного биг-бэнда . Самого дирижера пресса Шанхая называла "королем джаза Дальнего Востока".

С началом Великой Отечественной войны участники оркестра в полном составе подали заявления в консульство СССР в Шанхае с просьбой отправить их на фронт добровольцами, но получили отказ в связи с политической обстановкой внутри страны. К тому времени начиналась государственная борьба с космополитизмом, и советская власть рассматривала джаз как идеологически чуждое музыкальное направление.

На военные годы пришлось обучение Олега Лундстрема на факультете архитектуры в Высшем техническом центре в Шанхае, который он окончил в 1944 году.

Послевоенные годы – годы нового творческого подъема оркестра. К концерту в Шанхае, посвященному окончанию Второй мировой войны, Лундстрем написал свою первую самостоятельную композицию "Интерлюдия", вдохновленную произведением Рахманинова. Двумя годами позже – пьесу "Мираж" на восточные мотивы.

В 1947 году оркестр во главе с Олегом Лундстремом покинул Шанхай и вернулся в Советский Союз, обосновавшись в Казани и став официальным джазовым коллективом Татарской АССР. Однако уже в 1948 году ЦК КПСС объявил джаз вне закона, и музыканты коллектива были распределены в местный оперный театр и оркестры кинотеатров. Сам Лундстрем поступил в Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в качестве скрипача.

Несмотря на раздробленность коллектива его члены все же могли изредка собираться и давать разовые выступления. Помог музыкантам художественный директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая композитор Александр Ключарев, который предложил выступать на сцене филармонии с популярными советскими песнями в джазовой обработке.

Осенью 1948 года Олег Лундстрем поступил в Казанскую государственную консерваторию (ныне имени Н.Г. Жиганова), где обучался у будущего народного артиста РСФСР Альберта Лемана по классу композиции и заслуженного артиста РСФСР Исаи Шермана по классу дирижирования. По окончании консерватории в 1953 году музыкант остался преподавать там теоретические дисциплины. Параллельно он руководил студенческим симфоническим оркестром, с 1954 года работал заведующим музыкальной частью Казанского Большого драматического театра имени В.И. Качалова.

В 1955 году музыкальный коллектив записал на радио пьесы татарских композиторов в джазовой обработке Олега Лундстрема, которые снискали популярность у публики. В том же году Ключарев помог оркестру выйти на сцену Казанского драматического театра, где тот дал серию концертов, один из которых привлек внимание московских концертных организаций. Начались переговоры о проведении постоянной музыкальной деятельности, и 1 октября 1956 года приказом министра культуры РСФСР на базе коллектива под руководством Олега Лундстрема был создан концертный эстрадный оркестр в системе Всероссийского гастрольно-концертного объединения (позже Росконцерта). Сам Лундстрем стал художественным руководителем и главным дирижером коллектива. В конце 1956 года состоялось первое выступление оркестра в Москве.

Оркестр Лундстрема стал первым советским коллективом , исполнявшим подлинный оркестровый джаз. Коллектив объездил весь Советский Союз, успешно выступал на зарубежных джазовых фестивалях в Эстонии, Польше, Болгарии, Франции, США и других странах.

Репертуар джаз-бэнда состоял из произведений Лундстрема ("Расцветает сирень", "Юмореска", "Экспромт", "Пролог", "Бухарский орнамент", "В горах Грузии", "Любви дороги", "Спидвей", "Наступил рассвет" и др.) и профессиональных эстрадных композиторов, тяготевших к джазу (Арно Бабаджанян, Кара Караев, Андрей Эшпай, Игорь Якушенко, Уно Найссоо и др.). Также в репертуаре появились композиции и аранжировки Георгия Гараняна и Владимира Долгова.

В 1960-1970-х годах в коллективе работали джазовые (Гюли Чохели, вокальный квартет "Гая", Ирина Отиева и др.) и эстрадные вокалисты (Майя Кристалинская, Валерий Ободзинский, Ирина Понаровская. Дмитрий Ромашков и др.). Впоследствии Лундстрем отказался от эстрадных номеров и представлял только инструментальный джаз.

Вместе с оркестром Олег Лунстрем записал полтора десятка грампластинок и дисков, а также свой авторский диск "Мы снова вместе".

В 1994 году оркестр под управлением Олега Лундстрема был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр. В 1998 году оркестр стал первым джазовым коллективом, выступившим в Большом зале Московской консерватории.

В 2003 году Лундстрем передал свою дирижерскую палочку известному российскому джазмену Георгию Гараняну (сейчас коллектив возглавляет джазовый пианист народный артист России Борис Фрумкин).

В ночь на 14 октября 2005 года Олег Лундстрем скончался. Он был похоронен в селе Образцово Щелковского района Московской области.

После смерти Лундстрема основанному им оркестру было присвоено его имя. В настоящее время Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступает в лучших концертных залах России и зарубежья, является одним из немногих коллективов, сохраняющих традиции советского джаза и обогащающих их новыми идеями.

Олег Лундстрем – народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии РФ ( 1998 ). Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени ( 1996 ), удостоен благодарности президента РФ ( 2001 ).