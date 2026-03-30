На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского
Ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей), свидетельствуют данные декларации на сайте главы киевского... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T23:16:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
тимур миндич
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
Официальная зарплата Зеленского составляет 52 тысячи рублей
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей), свидетельствуют данные декларации на сайте главы киевского режима.
Так, источниками доходов Зеленского
за прошлый год были: оклад главы государства, проценты от банковских вкладов и прибыль от сдачи недвижимости в аренду. В совокупности сумма дохода составила приблизительно семь миллионов гривен (13 миллионов рублей).
При этом денежные активы Зеленского остались практически неизменными: в декларации указаны наличные в размере 595 тысяч долларов, 342 631 евро в швейцарском банке, а также средства в гривнах, долларах и евро на его банковских счетах.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ
начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом
". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу
, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко
заявила, что Киев
на этом фоне может лишиться поддержки Запада.