На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского
23:16 30.03.2026 (обновлено: 23:27 30.03.2026)
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского
Ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей), свидетельствуют данные декларации на сайте главы киевского... РИА Новости, 30.03.2026
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского

Официальная зарплата Зеленского составляет 52 тысячи рублей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей), свидетельствуют данные декларации на сайте главы киевского режима.
Так, источниками доходов Зеленского за прошлый год были: оклад главы государства, проценты от банковских вкладов и прибыль от сдачи недвижимости в аренду. В совокупности сумма дохода составила приблизительно семь миллионов гривен (13 миллионов рублей).
При этом денежные активы Зеленского остались практически неизменными: в декларации указаны наличные в размере 595 тысяч долларов, 342 631 евро в швейцарском банке, а также средства в гривнах, долларах и евро на его банковских счетах.​

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
