На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ежемесячная заработная плата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (52 тысячи рублей), свидетельствуют данные декларации на сайте главы киевского режима.

Так, источниками доходов Зеленского за прошлый год были: оклад главы государства, проценты от банковских вкладов и прибыль от сдачи недвижимости в аренду. В совокупности сумма дохода составила приблизительно семь миллионов гривен (13 миллионов рублей).

При этом денежные активы Зеленского остались практически неизменными: в декларации указаны наличные в размере 595 тысяч долларов, 342 631 евро в швейцарском банке, а также средства в гривнах, долларах и евро на его банковских счетах.​

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу , которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.