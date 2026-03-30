Рейтинг@Mail.ru
"Идеально". Слова Зеленского о главе Rheinmetall всполошили Германию - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 30.03.2026 (обновлено: 16:41 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/zelenskiy-2083790367.html
"Идеально". Слова Зеленского о главе Rheinmetall всполошили Германию
"Идеально". Слова Зеленского о главе Rheinmetall всполошили Германию - РИА Новости, 30.03.2026
"Идеально". Слова Зеленского о главе Rheinmetall всполошили Германию
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают язвительный ответ Владимира Зеленского на заявление главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера о... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T16:39:00+03:00
2026-03-30T16:41:00+03:00
в мире
украина
германия
европа
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20260330/zelenskij-2083728893.html
https://ria.ru/20260330/kaliningrad-2083609881.html
https://ria.ru/20260329/zelenskiy-2083638850.html
украина
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, европа, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз

"Идеально". Слова Зеленского о главе Rheinmetall всполошили Германию

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают язвительный ответ Владимира Зеленского на заявление главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера о кустарном производстве украинских дронов.
"Зеленский в очередной раз демонстрирует свою высокомерную сторону и непрезидентское поведение. Паппергер, возможно, неудачно выразился, но глава государства должен быть выше таких вещей! Хорошо видна его неблагодарность и сварливость по отношению к тем, кто ему помогает. Я не хочу, чтобы Украина была в ЕС!" — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Зеленский признал дефицит противобаллистических ракет на Украине
Вчера, 13:13
"Господин актер, иногда молчание — лучший ответ. Теперь вы такой же низкосортный человек", — отметил другой.
"Всегда забавно наблюдать за тем, как два джентльмена начинают обмениваться искусно подобранными оскорблениями. Даже не хочется просить попкорн. Для этого шоу идеально подойдут канапе и шампанское", — шутливо подчеркнул третий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике
Вчера, 08:00
"Мы все прекрасно понимаем, что нас ждет, если Украина когда-нибудь станет членом ЕС", — резюмировал еще один читатель.
Паппергер в пятницу пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego, которые может создавать "каждая домохозяйка". На это Зеленский ответил, что тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall.
Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Жена Зеленского пожаловалась, что они оба устали от власти
29 марта, 20:59
 
В миреУкраинаГерманияЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала