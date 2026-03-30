"Идеально". Слова Зеленского о главе Rheinmetall всполошили Германию

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают язвительный ответ Владимира Зеленского на заявление главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера о кустарном производстве украинских дронов.

Зеленский в очередной раз демонстрирует свою высокомерную сторону и непрезидентское поведение. Паппергер, возможно, неудачно выразился, но глава государства должен быть выше таких вещей! Хорошо видна его неблагодарность и сварливость по отношению к тем, кто ему помогает. Я не хочу, чтобы Украина была в ЕС !" — написал один из комментаторов.

"Господин актер, иногда молчание — лучший ответ. Теперь вы такой же низкосортный человек", — отметил другой.

"Всегда забавно наблюдать за тем, как два джентльмена начинают обмениваться искусно подобранными оскорблениями. Даже не хочется просить попкорн. Для этого шоу идеально подойдут канапе и шампанское", — шутливо подчеркнул третий.

"Мы все прекрасно понимаем, что нас ждет, если Украина когда-нибудь станет членом ЕС", — резюмировал еще один читатель.

Паппергер в пятницу пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego, которые может создавать "каждая домохозяйка". На это Зеленский ответил, что тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall.