Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Аналитик рассказал о влиянии запрета на экспорт бензина на цены на АЗС

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Решение правительства превентивно запретить экспорт бензина из России для нефтяников должно сдержать рост цен на заправках, сказал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания в пятницу поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля.

"По поводу АЗС, эта мера скорее должна сдержать рост цен", - полагает собеседник агентства.

По его мнению, одной из причин решения запретить экспорт стал рост цен на заправках на прошлой неделе выше темпов инфляции, тогда как правительство ставит цель не допускать этого. При этом с начала года цены выросли меньше, чем накопленная инфляция.

"Но когда идет такая тенденция, что рост цен на бензин на АЗС опережает уровень инфляции в недельных показателях, это один из сигналов для правительства, что нужно что-то делать", - считает Юшков

Второй сигнал для правительства, по его мнению, заключался в росте стоимости бензина на бирже, причем довольно большими темпами.

Аналитик отметил, что сезон повышенного спроса на бензин уже начался в России, что раньше привычных конца апреля-начала мая.