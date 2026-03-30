Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 30.03.2026 (обновлено: 09:49 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/zapret-2083686354.html
Аналитик рассказал о влиянии запрета на экспорт бензина на цены на АЗС
Решение правительства превентивно запретить экспорт бензина из России для нефтяников должно сдержать рост цен на заправках, сказал РИА Новости ведущий аналитик... РИА Новости, 30.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a152d3beb548026054541e73d1dd41aa.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19f5ee05452511c8e8b05190974bc723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Решение правительства превентивно запретить экспорт бензина из России для нефтяников должно сдержать рост цен на заправках, сказал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания в пятницу поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля.
"По поводу АЗС, эта мера скорее должна сдержать рост цен", - полагает собеседник агентства.
По его мнению, одной из причин решения запретить экспорт стал рост цен на заправках на прошлой неделе выше темпов инфляции, тогда как правительство ставит цель не допускать этого. При этом с начала года цены выросли меньше, чем накопленная инфляция.
"Но когда идет такая тенденция, что рост цен на бензин на АЗС опережает уровень инфляции в недельных показателях, это один из сигналов для правительства, что нужно что-то делать", - считает Юшков.
Второй сигнал для правительства, по его мнению, заключался в росте стоимости бензина на бирже, причем довольно большими темпами.
Аналитик отметил, что сезон повышенного спроса на бензин уже начался в России, что раньше привычных конца апреля-начала мая.
"Я думаю, что правительство перестраховалось, считая, что мог возникнуть дефицит уже в апреле. Поэтому лучше заранее запретить экспорт бензина", - подытожил эксперт.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала