ВСУ увеличили число обстрелов по прилегающей к ЗАЭС территории
ВСУ увеличили число обстрелов и атак БПЛА по прилегающей к ЗАЭС территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. ВСУ за последнее время увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов и атак дронами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару и прилегающей к атомной станции территории, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"В последнее время артиллерийские удары и атаки дронов по Энергодару
и прилегающей к станции территории стали высокоинтенсивными", - сказала Яшина.
По ее словам, к счастью, попаданий по промышленной площадке ЗАЭС зафиксировано не было.
"Тем не менее город вынужден постоянно ликвидировать последствия атак, и все профильные службы сосредоточены на этой задаче", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.