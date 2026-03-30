ВСУ увеличили число обстрелов по прилегающей к ЗАЭС территории

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. ВСУ за последнее время увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов и атак дронами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару и прилегающей к атомной станции территории, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

« "В последнее время артиллерийские удары и атаки дронов по Энергодару и прилегающей к станции территории стали высокоинтенсивными", - сказала Яшина.

По ее словам, к счастью, попаданий по промышленной площадке ЗАЭС зафиксировано не было.

"Тем не менее город вынужден постоянно ликвидировать последствия атак, и все профильные службы сосредоточены на этой задаче", - сказала Яшина.