Врач рассказала о пользе яиц для здоровья
Яйца приносят пользу организму благодаря содержанию питательных веществ и витаминов - в яичном белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые...
РИА Новости: Белоусова: в яичном белке содержатся все незаменимые аминокислоты
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Яйца приносят пользу организму благодаря содержанию питательных веществ и витаминов - в яичном белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые нужны для строительства и обновления клеток, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.
"Яйцо - продукт, который приносит пользу организму за счет ценных питательных веществ. Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток", - комментирует врач.
Также в яйце содержится витамин А - он важен для зрения и здоровья кожи, витамины группы В - они участвуют в работе нервной системы, витамин Е - он помогает защищать клетки от повреждения свободными радикалами, образующимися в результате обменных процессов. Кроме того, яйца - один из пищевых источников витамина D, который необходим для работы иммунной системы.
В яйцах присутствуют и различные микроэлементы. Так, холин играет важную роль в поддержании работы головного мозга, позволяя улучшить память и концентрацию. Селен и цинк необходимы для поддержания иммунитета, железо - для работы кроветворной системы.