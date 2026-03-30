Врач рассказала о пользе яиц для здоровья

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Яйца приносят пользу организму благодаря содержанию питательных веществ и витаминов - в яичном белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые нужны для строительства и обновления клеток, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

"Яйцо - продукт, который приносит пользу организму за счет ценных питательных веществ. Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток", - комментирует врач.

Также в яйце содержится витамин А - он важен для зрения и здоровья кожи, витамины группы В - они участвуют в работе нервной системы, витамин Е - он помогает защищать клетки от повреждения свободными радикалами, образующимися в результате обменных процессов. Кроме того, яйца - один из пищевых источников витамина D, который необходим для работы иммунной системы.