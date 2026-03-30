Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о пользе яиц для здоровья - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/yaytso-2083669984.html
Врач рассказала о пользе яиц для здоровья
Врач рассказала о пользе яиц для здоровья - РИА Новости, 30.03.2026
Врач рассказала о пользе яиц для здоровья
Яйца приносят пользу организму благодаря содержанию питательных веществ и витаминов - в яичном белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T07:05:00+03:00
2026-03-30T07:05:00+03:00
невролог
здоровье
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97329/75/973297575_0:126:2500:1532_1920x0_80_0_0_eb0985d853e24aba17a1e1b38763f73a.jpg
https://ria.ru/20260330/vrach-2083659029.html
https://ria.ru/20260329/rak-2083644137.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97329/75/973297575_146:0:2354:1656_1920x0_80_0_0_6e1e4b04a37daa7dd0043fb6d10e770f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
невролог, здоровье, продукты
невролог, Здоровье, Продукты
Врач рассказала о пользе яиц для здоровья

РИА Новости: Белоусова: в яичном белке содержатся все незаменимые аминокислоты

© Fotolia / sujadnЯйцо
Яйцо - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Fotolia / sujadn
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Яйца приносят пользу организму благодаря содержанию питательных веществ и витаминов - в яичном белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые нужны для строительства и обновления клеток, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.
«
"Яйцо - продукт, который приносит пользу организму за счет ценных питательных веществ. Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток", - комментирует врач.
Также в яйце содержится витамин А - он важен для зрения и здоровья кожи, витамины группы В - они участвуют в работе нервной системы, витамин Е - он помогает защищать клетки от повреждения свободными радикалами, образующимися в результате обменных процессов. Кроме того, яйца - один из пищевых источников витамина D, который необходим для работы иммунной системы.
В яйцах присутствуют и различные микроэлементы. Так, холин играет важную роль в поддержании работы головного мозга, позволяя улучшить память и концентрацию. Селен и цинк необходимы для поддержания иммунитета, железо - для работы кроветворной системы.
неврологЗдоровьеПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала