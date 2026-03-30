Овощи на одном из прилавков на ярмарке

Более 185 площадок заработает в Подмосковье на ярмарках в апреле

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В апреле на ярмарках Подмосковья заработает 186 площадок в 39 муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Так, на улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре пройдет ярмарка "Сад и огород" с товарами для дачников. В торговых рядах "Предприниматели Подмосковья" на проспекте Мельникова в Химках можно будет купить продукцию местных производителей.

В селе Ельдигино Пушкинского округа развернется ярмарка "Красавица-весна". Также пройдут площадки "Пасхальный праздник", на которых можно будет найти угощения и украшения к празднику.