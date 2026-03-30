Израиль нанес удар по жилому дому в пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали жилое здание в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Израильские самолеты выпустили ракеты по жилому многоэтажному зданию в районе Муавад. В небе еще слышны самолеты", - рассказал собеседник агентства.
Ранее армия Израиля на своих арабоязычных интернет-ресурсах опубликовала заявление о намерении нанести удары по нескольким районам южного пригорода ливанской столицы и призвала местных жителей незамедлительно покинуть свои дома.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно повторяли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
Иран атаковал объекты в Катаре
