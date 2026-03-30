Вучич спросил Путина про окончание конфликтов в Иране и на Украине

БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным спросил его мнения об окончании конфликтов в Иране и на Украине и рассказал о ситуации в Косово и Метохии.