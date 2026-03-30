13:32 30.03.2026
Вучич спросил Путина про окончание конфликтов в Иране и на Украине
БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным спросил его мнения об окончании конфликтов в Иране и на Украине и рассказал о ситуации в Косово и Метохии.
Ранее президент Сербии сообщил, что в понедельник провел телефонный разговор с Путиным по многим темам и договорился о продлении договора на поставки газа на три месяца по наиболее благоприятным ценам.
"Я его спросил, что он думает об окончании конфликта на Украине и в Иране. Получил его мнение. Он меня спросил про Косово и Метохию и Республику Сербскую (Боснии и Герцеговины - ред.)... Я его оповестил о союзе Приштины, Тираны и Загреба", - сказал Вучич журналистам, добавив, то обменялся с президентом РФ мнениями "по всем вопросам".
В марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и "глава минобороны" самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в сфере обороны. По словам Вучича, представители официального Загреба и Тираны не объяснили целей военного сотрудничества с Приштиной.
По мнению президента Сербии, военный союз Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово сформирован для нападения на Сербию в случае конфликта Европы и РФ. Премьер Хорватии Андрей Пленкович неоднократно опровергал такую позицию, указывая на отсутствие намерений нападать на Сербию у Хорватии и Албании - членов НАТО - и Приштины.
