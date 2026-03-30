Путин и Вучич договорились о продлении газового контракта

БЕЛГРАД, 30 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с Владимиром Путиным продлить соглашение о поставках газа.
"Только что завершил телефонный разговор с <...> Путиным о медицине, фармакологии, вакцинах, участии российских компаний в проектах в нашей стране. Разговаривали буквально обо всех областях. Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях", — сказал он журналистам.
По его словам, Сербия будет второй или третьей страной с самыми низкими ценами на этот энергоресурс.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва привержена обязательствам в отношении дружественных и братских стран и контактирует с Белградом по вопросам поставок.
В пресс-службе Кремля позже отметили, что беседа состоялась по инициативе Сербии. Вучич поблагодарил за стабильные транспортировки газа. Помимо двусторонних отношений коллеги обсудили ситуацию вокруг Украины и эскалацию на Ближнем Востоке.
