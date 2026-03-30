ВСУ не хватает людей, готовых воевать, заявил Сырский

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинской армии сейчас больше всего не хватает личного состава, готового воевать.
"Если два года назад это (чего больше всего не хватает - ред.) были снаряды, ракеты, то сейчас - подготовленные люди, которые обучены, которые готовы выполнять воинский долг. Потому что мобилизация - это основной источник пополнения потребностей ВСУ", - сказал Сырский в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, чего сейчас больше всего не хватает ВСУ.
Он признал процесс мобилизации на Украине недостаточным. По словам Сырского, он хотел бы, чтобы в ВСУ шли более качественно подготовленные и мотивированные люди.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко в октябре 2025 года заявил, что в некоторых батальонах ВСУ наблюдается критическая нехватка пехоты - на одного солдата приходится 13 командиров, что делает такие подразделения небоеспособными.
Волонтер, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская ранее заявляла, что украинская армия испытывает дефицит личного состава, из-за чего фронт "трещит по швам".
