Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, ранения получили три мирных жителя, среди которых 15-летний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по шести муниципалитетам нашей области. Ранены три мирных жителя, в том числе 15-летний мальчик", - написал Гладков в канале на платформе Max

Ребенок, по данным губернатора находится в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Он находится в отделении реанимации в Борисовской ЦРБ, медики провели ему операцию.