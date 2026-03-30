Финский политик рассказал о возможных атаках ВСУ по России с территории ЕС

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти ЕС могут предоставлять Украине свое воздушное пространство для осуществления атак по территории России с помощью беспилотников, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя падение двух украинских беспилотников на территории Финляндии.